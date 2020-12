Irían por la reelección

Tienen interés en repetir 51 alcaldes y tres diputados

Hasta ahora suman 51 alcaldes —casi la mitad de los 106 que hay en el estado— y por lo menos tres diputados locales, que buscarán repetir en el cargo en las elecciones del 6 de junio de 2021.

Lo anterior, de acuerdo con el informe de los partidos que los llevaron a ocupar esos cargos públicos en la entidad, y se encuentran ahora en el proceso interno de selección de candidatos.

De acuerdo con la información recabada en las directivas estatales del PAN, PRI, PRD, PVEM, Morena, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, que son los partidos con diputados locales, federales y alcaldías en Yucatán, en todos al menos uno de sus gobernantes municipales pretende repetir como alcalde.

En el caso del PRI, partido con mayor número de alcaldías, diputaciones locales y federales, sin proporcionar nombres por cuestiones de estrategia y sobre todo porque todavía no están confirmados, informaron lo siguiente:

“Tentativamente con nosotros podrían repetir dos diputados locales, una federal, y de los alcaldes podrían ser hasta unos 24, por ser los que de alguna manera ya lo han manifestado incluso públicamente en algunos lugares, pero no hay nada seguro pues precisamente estamos ahora en ese proceso interno de selección de candidatos”.

En cuanto a las diputaciones, donde podrían repetir por parte del PRI, se ha mencionado a María Ester Alonzo Morales, como diputada federal priista en el distrito 02, con sede en el puerto de Progreso, y por las legislaturas locales, se menciona a Karla Reyna Franco Blanco, del distrito estatal XIV; faltaría una o uno más priista de esta LXII legislatura que podría repetir, y sería su mismo coordinador, Felipe Cervera Hernández, pero no se confirmó.

En el Partido Acción Nacional, manifestaron que siguen cumpliendo los tiempos que marca la ley electoral y sus estatutos, de modo que aún no pueden hablar de cifras y menos de nombres en cuanto a alcaldes y legisladores que busquen la reelección. Una vez que concluyan los procesos internos de decisión de los órganos partidistas, se podrá contar con el número exacto de los casos en los cuales la reelección será aplicable.

Sin embargo, trascendió que son al menos 15 sus presidentes municipales quienes buscarán repetir en él cargo, incluyendo Mérida, donde el mismo alcalde Renán Barrera Concha ya hizo públicas sus aspiraciones.

En cuanto a las diputaciones, se ha informado que Cecilia Patrón Laviada, quien actualmente es diputada federal, cargo al que llegó por la vía plurinominal, buscará repetir, pero ahora a través del voto directo en el distrito 04, con sede en esta ciudad.

Por Morena, su presidente estatal, Mario Mex Albornoz, informó que también analizan los perfiles en cada distrito y municipio, hay cercanía notoria en cuanto al trabajo con compañeros en las alcaldías y por lo menos dos de sus presidentes municipales ya manifestaron su intención de repetir.

El dirigente señaló que Víctor Chan, alcalde de Hocabá, igual que Carlos Koyoc, de Temozón, ya expresaron su intención de buscar su reelección.

“No sabemos de Valladolid, ahí parece ser que pudiera haber participación de nuevos elementos se han acercado de manera institucional a colaborar, trabajar y platicar sus inquietudes; podrían ser otras personalidades con trayectoria y vida ya importante dentro de Morena que han manifestado su interés por esta alcaldía. Hay hombres y mujeres”.

“Guerra sucia”

Por cierto, en el caso de Mérida, donde se ha mencionado en redes y algunas publicaciones a la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Verónica Camino, el dirigente de Morena aclaró que se trata más de una guerra sucia contra su partido, no creen viable a esa legisladora como candidata a la alcaldía de esta capital, al menos no por los morenistas.

“No se ha acercado al comité estatal y no es de Morena, no trabaja por el movimiento en Yucatán, sigue otro tipo de políticas ajenas al partido y no creemos que sea viable su candidatura a Mérida. Para aquí hay al menos cinco aspirantes, cuatro hombres y una mujer. Está por definirse la cuestión de género, pero definitivamente Verónica no se ha acercado en Yucatán, así que no creemos viable su candidatura que estuvo circulando en redes sociales y medios de comunicación, pero se trata más bien desinformación y guerra sucia contra Morena en Yucatán”, insistió.

De las diputaciones, el líder morenista dijo que también están a la espera de terminar hacer la valoración de los perfiles, hay más interés en participar, tan solo en el distrito local III que se ganó hay tres hombres y una mujer interesados en la diputación; en el federal también, hay mucho más interés de la ciudadanía, simpatizantes y lo mismo en los otros distritos, pero están dialogando y haciendo el análisis con los que se acercaron y esperan la convocatoria que saldrá en breve.

Del PRD, su dirigente estatal Luis Manzanero Villanueva dio a conocer que de sus 10 alcaldes por lo menos cuatro ya manifestaron que quieren repetir en las alcaldías. Estos son Catarino Poot Tinal, de Tetiz; Weyler Coral, Tepakán; Francisco Chalé, Cansahcab, y Diego Avila, de Tekax.

Por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente estatal de este partido, manifestó que por el momento solo su alcalde en Acanceh, Felipe de Jesús Medina Chi, buscaría repetir como presidente municipal; en tanto que en el caso de las diputaciones, el podría reelegirse como legislador local, pero todavía es{aa pendiente de confirmarse.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Del partido Movimiento Ciudadano (MC), de los tres alcaldes que tienen en la entidad, hasta antes de que expriistas se apoderaran de este partido, solo Eduardo Cupul Nah había manifestado su interés de repetir como presidente municipal de Tunkás.

Sus únicas diputadas, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, tenían el interés de repetir, pero renunciaron al MC por el arribo de los expriistas; por tanto ya no podrían reelegirse por este partido.

Crescencio Gutiérrez González, presidente de Nueva Alianza, el único partido estatal que está en la contienda electoral de Yucatán, informó que de los cinco alcaldes que actualmente tienen, cuatro de ellos buscarán repetir como presidentes municipales en Halachó, Ucú, Tinum y Yaxkukul; sólo el de Muxupip no buscará su reelección.

