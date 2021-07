“Ivonne, a ti te odian”, dice Silvia López Escoffié

Fue un fracaso para MC, dice Silvia López

La ex coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Yucatán, Silvia López Escoffié, confirmó ayer que renunció a ese partido al enterarse de las pretensiones de Ivonne Ortega Pacheco de ingresar a esa organización.

Afirmó que emplazó a Dante Delgado, líder de MC con que si entra Ivonne, “yo me voy, porque en Yucatán nadie la quiere, la odian, es de lo peor”.

Incluso le dije a ella misma en una reunión en Ciudad de México: Ivonne, a ti te odian, añadió Silvia López.

Sin embargo, recordó, Dante Delgado no la escuchó y se dejó convencer por Ivonne de que ella podría atraer muchos votos a MC en el plano nacional, pero nada de eso ocurrió, la actuación de Ivonne Ortega fue un fracaso, como se vio especialmente en Sonora.

Los periodistas de Grupo Megamedia Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, entrevistaron a la licenciada López Escoffié, diputada local electa por MC en 2018, pero que actualmente vota como legisladora independiente, durante una transmisión en vivo, vía Facebook, cuya versión completa está en yucatan.com.mx.

La entrevista es parte del ciclo de charlas entre periodistas de esta casa editorial con las mujeres yucatecas más sobresalientes de la política local. Parte de esta conversación con la diputada López Escoffié —veterana activista de organizaciones cívicas y militante del PAN hasta 2007— es la siguiente:

Grupo Megamedia (GM): Usted se hizo cargo de MC en el estado en 2013, un partido que prácticamente no existía aquí, pero que en los comicios de 2018 obtuvo 26,000 votos. De pronto, las mismas personas que antes la nombraron coordinadora, llegan hace unos meses y le dicen que se haga a un lado para permitir la entrada de la ex gobernadora priista Ivonne Ortega y de su grupo. ¿Fue así la historia?

Silvia López Escoffié (SLE): No fue así y yo no mentiría jamás. La historia es ésta: hace algún tiempo, Dante Delgado, líder de MC, me comentó sobre un acercamiento de Ivonne al partido y quería saber mi opinión sobre ella. Le dije que no creía que representara una gran aportación a MC en Yucatán, porque —-no sé por qué—, la gente la odia y, la verdad, no es querida para nada. Ella representa lo peor, como política, no estoy hablando como persona, le dije.

Reunión

—Pasaron los meses y durante una reunión nacional en Ciudad de México, Dante insistió: Silvia, piénsalo, pero yo le repetí: mira Dante, yo no me voy a quedar en el partido si Ivonne viene...

—¡No hombre! —me replicó—, te ofrecemos una diputación local, para ti o para alguien de tu grupo, pero no cedí. Luego, en un desayuno aquí en Mérida, él me volvió a plantear lo de la candidatura: ¡tú va a ser la pluri número uno! y le volví a responder, má (no en maya), yo con Ivonne no puedo estar.

— Antes de eso, Dante me había pedido recibir a Ivonne y conversar con ella en Ciudad de México. Nos sentamos y lo primero que le dije fue: lo siento Ivonne, pero la gente te odia, ¡así se lo dije! y le pueden preguntar a ella. También le expliqué que quienes estábamos en MC en Yucatán impulsábamos un proyecto en que la gente pudiera creer, y que éste no avanzaría con alguien que al entrar al partido destruiría la credibilidad que tanto nos había costado construir.

GM: ¿Delgado no sabía la situación de Ortega Pacheco aquí?

SLE: Él no es un iluso, es un zorro. Sin embargo, creyó en Ivonne, quien le vendió la idea de que podía ayudarlo a tener una mejor votación a nivel nacional, cosa que después no ocurrió, pero Dante se lo creyó. Se lo advertí a él y a Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC: van a ver que la llegada de Ivonne Ortega no les dará ni un buen resultado. A Castañeda, que es gente de Enrique Alfaro (gobernador de Jalisco por MC y con pretensiones, según algunos, de ser candidato a la presidencia en 2024), le dije: dile a Enrique Alfaro de mi parte que se cuide de esta mujer, porque quiere ser presidenta de la República.

GM: ¿Qué gana Ivonne Ortega con entrar a MC?

SLE: ¿Qué gana?, que no la querían en ningún partido. Según me dijeron, antes fue a Morena y no la aceptaron. Luego fue a otro partido, y tampoco. Empero, Dante Delgado creyó que ella podría hacer una buena aportación a MC, aunque después no dio ningún resultado. Ivonne le había dicho que obtendría un resultado maravilloso, por ejemplo, en Sonora, pero allí estaba mi compañera coordinadora Dolores del Río Sánchez. Ésta se salió de MC y se fue a coordinar la campaña de Alfonso Durazo, de Morena. El partido desapareció en Sonora, cuando antes tenía varias alcaldías. Ese estado fue la gran decepción para MC.

Campeche

— La mano de Ivonne tampoco se notó en Campeche, donde el expanista Eliseo Fernández, con la bandera de MC, quedó en segundo lugar en los comicios para elegir gobernador. Allí Ivonne no tuvo absolutamente nada que ver. Creo que ella hasta se va a ir de Yucatán.

— Otra cosa que le dije a Dante: acuérdate de cuántas personas te han traicionado. Hoy le das una diputación plurinominal a Ivonne Ortega, como lo hiciste con Manuel Espino (ex presidente nacional del PAN, que obtuvo una diputación federal de MC y luego se pasó a Morena) y ¿cómo te fue? Si así es, me respondió.

GM: Evidentemente allí hubo un acuerdo político, ¿cree que además hubo un acuerdo económico?

SLE: Podría ser que ella le haya dicho a Dante, ¡hombre, yo le voy a poner dinero, no te preocupes!. La verdad, no lo sé. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA