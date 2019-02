MÉRIDA.- La exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco se presentó esta mañana en el programa de Alfredo Palacios, en Grupo Fórmula. Ahí habló sobre sus intenciones de ser la próxima presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La ex senadora pidió que se abra el proceso para la presidencia nacional del PRI y que sea por consulta abierta, para que los interesados en participar se inscriban y de ahí salga el nuevo presidente.

Si es culpable tiene que pagar

Ivonne Ortega Pacheco habló de diversos temas, como derechos humanos, leyes e incluso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Al ser cuestionada sobre lo que las autoridades han hecho con él, la oriunda de Dzemul dijo: “ Las instituciones tienen que hacer averiguaciones y si son ciertas, tiene que proceder conforme a lo que marca la ley, si son delitos graves no alcanzan fianza, no salen y por mucho dinero que tengan no salen, son temas que tiene que estar deliberados por la autoridad… Si es culpable tiene que pagar la condena llámese como se llame, se apellide como se apellide”.

También le preguntaron por las sanciones que aplica el PRI a los militantes que han cometido algún delito. Sobre ello aprovechó mencionar que “si llegamos a la dirigencia, hacemos una asamblea nacional donde se modifiquen los estatutos y seamos nosotros los propios acusadores”.

Apoyo y alagos a la ex gobernadora

Durante el programa “Salud y Belleza” de Alfredo Palacios, la parte dedicada a saludar a sus espectadores se volvió una “ola” buenos deseos, apoyo y elogios hacia Ivonne Ortega, quien agradeció cada una de las muestras de cariño hacia ella e insistió que “todos esos saludos, si es una convocatoria abierta ( la elección de la presidencia nacional del PRI), les invito a que acudan y participen ha manifestar este apoyo en una boleta”.

Resurgimiento del PRI

Alfredo Palacios cuestionó a la yucateca sobre si estaba segura de que su partido político resurgiría tras el resultado de las pasadas elecciones. Sin pensarlo mucho la ex gobernadora respondió “Por supuesto, por supuesto… el primero de julio nos pasa una aplanadora…tenemos que reconciliarnos entre nosotros”.

Además también mencionó que al interior del PRI existe una resistencia que se opone a las consultas. Un pequeño grupo que se resiste y tiene miedo a la división pero “más dividido de lo que llegamos al primero de julio no podemos estar, yo soy producto de consultas abiertas… y no nos dividimos”.

Ivonne Ortega Pacheco también dejó en claro que el centro de su corazón son dos cosas “México y Álvaro Humberto”. Por último hizo un llamado a que la sigan en sus redes sociales y dejó abierta la opción para que la gente se le acerque para lo que viene en el futuro de la política yucateca.-Redacción Electrónica