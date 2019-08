Ivonne Ortega no disimula el coraje por la derrota: experto en lenguaje corporal

Ivonne Ortega y su renuncia al PRI, en el análisis

Rafael Martínez Currielche, especialista en comunicación no verbal y lenguaje corporal, señala que Ivonne Ortega Pacheco pudo ofrecer una conferencia de prensa por su renuncia al PRI, pero eso la hubiera obligado a estar ante los medios de comunicación; es decir, expuesta, y seguramente por ello prefirió hacer un vídeo pre grabado.

En el material en el que anuncia su renuncia al PRI, detalla, se ve que se hicieron varias tomas y durante los dos minutos que dura ese vídeo solo sale en cámara unos 45 segundos, ni la mitad de la grabación.

Durante el poco tiempo que se le ve ante la cámara, percibe claramente que está muy enojada, “no por el hecho de que perdió, sino porque el partido no la respaldó”. Asegura que eso se corrobora en el segundo vídeo, en el que habla mucho de la impugnación, de la negatividad, la reflexión y en el que también sale en menor tiempo, pues se incluyen animaciones de las casillas cerradas, de que los militantes no llegan a votar o llegaban y ya había varios votos en las urnas. “Eso muestra que está enojada porque era algo a lo que aspiraba y, haya sido verdadero o falso que las elecciones no fueron limpias, lo cierto es que perdió”.

El especialista destaca que es notorio el coraje que muestra en el vídeo de la renuncia, en el que se ve a una Ivonne Ortega firme, tiesa, con la mandíbula muy presionada y el gesto muy duro, lo cual considera no es el coraje por la falta de claridad en el proceso, sino porque el partido no la apoyó.

Martínez Currielche dice que hay muchas cosas que no se pueden ver, pues la cubren con escenas de ella interactuando con el pueblo, en las que se le ve muy afectiva y muestra demasiadas emociones, contrariamente a los vídeos, por lo que eso habla de que tiene un equipo de trabajo detrás.

“Un minuto de vídeo corrido sin edición ayudaría más a ver qué es lo que está expresando en temas delicados, como al decir que no impugnará las elecciones, pero se nota que su equipo fue muy cuidadoso”, dice.

Sin embargo, apunta que hay algo curioso en el vídeo de la renuncia, “cuando dice estaré al pendiente de mi Whatsapp y mis redes sociales, y al final aparece una última escena, una imagen de ella, totalmente diferente a lo que está expresando, pues está sonriente”.— Iris Ceballos Alvarado

Puntualiza que el momento en el que dice que estará al pendiente de sus redes sociales es el único en el que se le ve que hace una pequeña sonrisa, pero se ve que no es genuina, pues no va de acuerdo con lo que el resto de sus gestos está diciendo, y no es congruente con lo que sus ojos muestran o la postura.

Ese fragmento en particular es también el único momento que es como una mini escena corrida.

Cuando habla de que no impugnará la elección, el especialista afirma que los gestos y ademanes tienen una gran discrepancia con el movimiento de cabeza, algo que se denota si se toma en cuenta que cuando se utilizan muchos gestos, ademanes o movimientos de las manos, la cara también se ve involucrada. “Cuando se mueve la mano haciendo no o el brazo, la cabeza generalmente concluye moviendo y confirmando ‘no voy a hacerlo’, pero ella no hace ni el micro esfuerzo de que concuerde lo que su mano está diciendo con su cabeza”.

“Es probable que le hayan dicho que no debía impugnar la elección de ninguna manera, pero no está de acuerdo, por lo que corporalmente expresa o da a entender que sí va a impugnar, que buscará la manera de hacerlo, indica.

El especialista en comunicación no verbal considera que la renuncia al partido no es por un motivo electivo, sino porque Ivonne Ortega ya fue gobernadora, quiso ser candidata a la Presidencia de México y le dijeron que no, hizo un último intento para ser cabeza de partido y no quedó, entonces la renuncia es porque con ese partido ya no tiene futuro, ya no tiene historia…Sin embargo, dice, no está de acuerdo, porque el partido no la apoyó y no la llevó a donde ella quería.

En términos juveniles, sintetiza que la exfuncionaria se siente ardida o frustrada porque no ganó la presidencia del partido al que pertenecía y la solución fue salirse del mismo.

