Joan Andrews no se cansa de luchar por el ambiente

Llegó y se quedó

Hace 55 años Joan Andrews, originaria de Virginia, Estados Unidos, llegó a Yucatán con su esposo, arqueólogo de profesión. El Mayab y su medio ambiente la cautivaron y ya no la dejaron partir, pese a que su esposo falleció a los siete años de su llegada.

Por el contrario, la sensible pérdida hizo que Joan se involucre más con la vida yucateca y fundó Pronatura, cuya misión es conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios en la Península de Yucatán, promoviendo el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza.

“Trabajamos a través de diversas modalidades de conservación y uso sustentable de los recursos naturales en áreas prioritarias de la Península, promoviendo la integridad de los ecosistemas, de los bienes y de los servicios ambientales que proveen. Trabajamos con niños, porque ellos quieren mucho el ambiente, hay más trabajo cuando se quiere convencer a los viejos”, dijo la activista, entrevistada en el marco de un evento ecológico en la colonia Alemán.

Recordó que después de estudiar su maestría ingresó al servicio diplomático de Estados Unidos y estuvo 10 años en África en diferentes puestos.

“Mi esposo trabajaba en ese entonces en Dzibilchaltún, en la realización de cartografías, y me invitó a visitarlo, y luego de unos meses nos casamos”, comentó.

Al recordar cómo era Yucatán en esos tiempos, sonrió y dijo: “Todo ha cambiado, la población ha crecido mucho, hace 40 años eran como 200 mil personas, ahora son más de un millón”.

Agregó que ahora está llegando mucha gente atraída por la tranquilidad del Estado, vienen de Tabasco y Veracruz, “son personas diferentes a las de Yucatán”.

¿Qué le gusta de Mérida y qué no?

Me gustan mucho los yucatecos. Después de mi esposo, me ayudaron mucho a vivir aquí, especialmente con el idioma. Yo montaba caballo y formamos un grupo hípico… lo que no me gusta es la basura en las calles y todos los alrededores saliendo de Mérida”, explicó.

“La gente que tira la basura, hay camiones, hay choferes que tiran la basura en las afueras”, dijo Joan.

Externó que su hija tiene una finca cerca de Ucú y sembraron unos 200 árboles en la entrada de Caucel, donde también limpiaron y en unos pocos días ya había botellas de nuevo.

“Cada camión, cada vehículo debe tener una bolsa para poner la basura, pero llegan, pasan y la tiran”, acotó.— Luis Alpuche Escalante

Habla del medio ambiente

Joan Andrews dijo que es una realidad que el cambio climático ya llegó. “Con el calor los animales necesitan más agua y áreas donde puedan tomarla, y si los seguimos perdiendo vamos a perder más especies, como el jaguar”.

“Son sus hoteles”

“La sequía, el calor afectan incluso a las especies locales; el 25% de las aves migratorias viene de Estados Unidos y Canadá durante el invierno, el bosque y la selva de Yucatán son sus hoteles”, apuntó.

Enseñar a los niños

Recomendó enseñar a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente.

Síguenos en Google Noticias