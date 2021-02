Jorge Carlos Ramírez aborda caso del paso deprimido y de las ciclovías

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín manifestó que le da mucho gusto que al fin se plantee una solución al problema del “paso deprimido” de la Prolongación de Montejo, pero señaló que no puede concebir que no se le haya dado el mantenimiento adecuado a esa obra durante casi una década.

El legislador dijo que celebra también que la solución sea fruto de la inteligencia yucateca y surja del consenso, pero cuestionó porqué no se consulta para hacer otras obras importantes como la ciclovía, que afecta a la ciudad y la movilidad urbana.

“No pude resistir venir aquí, a esto que se llama ahora ‘distribuidor vial’ y que antes llamaban ‘paso deprimido’”, comentó al llegar al sitio.

“Me confirma tres cosas la declaración del Ayuntamiento de hoy (por ayer) por la mañana: la primera, que es una obra indispensable para la vialidad de esta arteria principal que es la Prolongación de Montejo y diría que de toda la ciudad”, indicó.

“En números del propio ayuntamiento 269 mil automovilistas circulan por aquí cada semana”, agregó.

“La segunda: dice que después de 10 años presenta daños en el cárcamo y en la superficie de rodamiento, pero no puedo dejar de pensar en quienes han sido los encargados de su mantenimiento, porque independientemente del mismo sello de estas administraciones, en particular hay una donde la persona ha sido la misma 6 años”, subrayó.

“Reconocer que le falta mantenimiento es una verdadera afirmación importante para lo que esta arteria significa”, recalcó, durante su visita al paso a desnivel, mejor conocido como el “paso deprimido”.

“La tercera: me da mucho gusto que se haya confiado en la inteligencia local para buscar una solución definitiva a los problemas de esta obra.. Me da mucho gusto que se confíe en la ingeniería yucateca, que se confíe en el consenso que hay que buscar cuando se trata de obras importantes”, abundó al referirse a la participación del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y la Facultad de Ingeniería de la UADY en la búsqueda de una solución.

“Lo que no entiendo es porqué no apelamos a la misma inteligencia cuando se trata de obras que están más adelante sobre esta misma vía de circulación y que también afectan de manera importante. ¿Por qué unas veces sí y otras no? Eso merece una explicación”, cuestionó el senador, en relación con el proyecto de la ciclovía, un tema que también divide opiniones.

“En todo caso, celebro que vayamos encontrando respuestas para los ciudadanos, porque simplemente mantener cerrado el paso deprimido no es una respuesta”, apuntó.

“Además, esta es solamente la expresión de un problema mayor de la ciudad: la movilidad. Y la movilidad es parte de un tema mucho más grande, el del desarrollo urbano y la manera en la que estamos construyendo esta ciudad”, señaló Ramírez Marín.

“Esos son temas importantes donde lo que hoy se ha explicado nos permite confirmarlas. Es fundamental que el consenso es el que dé lugar a las respuestas que esperan los meridanos”, afirmó el senador, mediante un video que difundió en sus redes sociales.

