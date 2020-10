Joven ayuda a adulto mayor ''abandonado'' bajo la lluvia en Mérida

Todavía falta más ayuda, pero un joven sumó su granito de arena

MÉRIDA.- Ayer, sábado, las imágenes de un adulto mayor, que estaba en su silla de ruedas y bajo un árbol mientras se sentían los estragos de la tormenta "Gamma" en Mérida, causó gran indignación. Sin embargo, a pesar de que las instantáneas se volvieron virales, solo un joven acudió al lugar a brindar su ayuda.

La primera fotografía fue publicada ayer por la usuaria Genny Escalante, quien en su cuenta escribió:

“Se siente una impotencia en ver cómo hay gente tan inhumana que trate a sus viejitos así, bajo lluvia, sol, tormenta, frío lo llevan ahí sin importarles nada…. cómo puede haber gente sin corazón".

Más tarde, el usuario Alex Osorio relató en su cuenta de Facebook que vio la publicación viral, reconoció el lugar, buscó una chamarra y compró bolsas para proteger al señor. Él mismo reconoció que deseaba que el adulto mayor ya no se encontrará bajo la lluvia. Sin embargo, al arribar a la avenida Pedagógica, lo primero que vio fue al hombre mojándose. "Estaba temblando, le dije que lo llevaría a un lugar con techo para que no se mojara, pero él no quería ir, ya que el dueño del periódico lo dejo ahí sentado para que vendiera y no se podía mover del lugar".

El adulto mayor relató a Osorio que lo pasarían a buscar hasta que esté anocheciendo y, aunque el joven insistió en llevarlo a su casa, el abuelito rechazó la oferta.

Pide unir fuerzas

El usuario le pidió a la población ayudar al adulto mayor llevándole despensas. Actualmente se coloca todos los días sobre la avenida Pedagógica.

