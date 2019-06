Joven de la colonia Maya habría muerto por asfixia por broncoaspiración

Asfixia por broncoaspiración habría sido la causa del fallecimiento de un joven en el parque de la colonia Maya, según se dio a conocer hace unos momentos en una conferencia de prensa matutina en el Ayuntamiento de Mérida.

“La Fiscalía General del Estado nos dio a conocer que la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración, por lo que queda descartado se haya debido a una descarga eléctrica”, destacó Gerardo Acevedo Macari, director de Gobernación.

Como se recordará, primero se dio a conocer que la causa habría sido una descarga eléctrica, ya que el joven se encontraba jugando fútbol en el parque de la Colonia Maya cuando, en un momento dado, se recargó sobre la malla y ésta hizo contacto con un poste, mismo que emitió la corriente que habría fulminado al joven.

“Como padre, no puedo dimensionar lo que significa perder un hijo, por lo que he modificado mi agenda y me he comunicado con su familia para hacerles saber que estamos muy pendientes de este asunto”, comentó el alcalde Renán Barrera Concha.

De igual forma, el Alcalde manifestó que, a pesar de que la autopsia reveló que no se debió a una descarga eléctrica, el apoyo de la Comuna hacia la familia del joven se mantiene. “Como hemos dicho desde el principio, se sostiene, estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que técnica, humana y financieramente podamos ayudar”, destacó Renán Barrera Concha.

Finalmente, y como medida para evitar este tipo de accidentes en un futuro, el Ayuntamiento de Mérida en conjunto con el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán realizarán un diagnóstico integral de los parques, mercados e instalaciones deportivas de la ciudad, para conocer el estado en el que se encuentran estos espacios.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA