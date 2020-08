Joven expone agresión en Mérida; acordó entrega de tenis y lo asaltaron

MÉRIDA.- Un joven que aparece en Facebook como Alejandro Varguez compartió que fue víctima de robo y agresión en la colonia Fidel Velázquez.

“Tengan cuidado, acabo de ir por la Fidel Velázquez a entregar unos tenis supuestamente a una mujer que usa este número +52 999 603 4709 en whats. Me dijo que su novio me pagaría los tenis y apenas llegó se los entregue y me pegó y su otro amigo me empujó, en fb estaba como Ana Ortiz pero creo que ya lo canceló estos eran los tenis. Tengan cuidado me mando la ubicación y hasta audios de mujer (SIC)”, expresó el joven.

Su publicación la acompañó de fotografías en las que se observan lesiones en su rostro y las conversaciones de WhatsApp con una joven. En un audio, una voz de mujer le da las instrucciones de cómo hacer la entrega.

En menos de 24 horas la publicación se viralizó y se ha compartido casi dos mil veces y entre los comentarios de los internautas sobresale el apoyo y deseos de pronta recuperación para el afectado. Asimismo, algunos le sugirieron usar el número para levantar una denuncia.