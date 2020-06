Joven muere a las puertas del O´Horán, se niegan a recibirlo

Hoy, adentro de una ambulancia, un joven de Cholul murió a las puertas del hospital O´Horán (Foto de Gabriel Chan) Hoy, adentro de una ambulancia, un joven de Cholul murió a las puertas del hospital O´Horán (Foto de Gabriel Chan) Hoy, adentro de una ambulancia, un joven de Cholul murió a las puertas del hospital O´Horán (Foto de Gabriel Chan) ❮ ❯

Un joven de 24 años procedente de Cholul falleció esta mañana a las puertas del Hospital O´Horán, donde llegó en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pero no lo quisieron recibir.

En el lugar se averiguó que no es un caso de Covid-19, sino que desde hace años el joven tenía problemas en los pulmones y hoy tuvo una recaída, de modo que sus familiares pidieron apoyo a la SSP.

En una ambulancia los paramédicos lo trasladaron al O´Horán, donde en el área de emergencias se negaron a atenderlo porque venía con oxígeno y lo enviaron al área de Covid-19.

Te puede interesar: Clínica destinada a Covid-19 ya no se da abasto para atender pacientes

Sin embargo, en ese sitio señalaron que no hay espacio, no tienen camas y, por lo tanto, no tenían lugar para recibirlo.

Durante el tiempo que pasó en la ambulancia, como una hora, el oxígeno se acabó y el joven falleció.

Poco después directivos del O´Horán salieron a hablar con la familia del occiso, a quien le ofrecieron que pasaran el cuerpo a emergencias para certificar la muerte de su familiar.

Después se retiraron sin dar comentarios.