Joven protege a indigente del huracán "Zeta" y se vuelve viral

MÉRIDA.- Adrián León, un usuario de Facebook, compartió una historia que se viralizó en redes sociales. El protagonista es una persona sin hogar que suele estar en el Centro de Mérida, don Lucio.

Te puede interesar: Felicidad de abuelita de 97 años que conoce el mar se vuelve viral (fotos)

“Me encontré a Lucio cuando estaba trabajando de Uber, dejé a una pasajera justo a la vuelta de donde se encontraba él, lo vi mojándose y decidí ofrecerle techo y comida durante la tormenta”, inicia la historia del joven que ya se compartió casi tres mil veces.

En la publicación aparecen imágenes de don Lucio y un pequeño relato de cómo lo protegió de los estragos del huracán “Zeta”. A la vez que pidió ayuda para encontrar a sus familiares.

Posteriormente, este miércoles el usuario publicó una actualización, asegurando que don Lucio ya encontró a sus parientes, por lo que tratan de ayudarlo para que puedan reunirse.

“El día de ayer que pasó la lluvia por la tarde noche, él ya no quiso seguir con nosotros, le insistimos pero no pudimos. Me llevó la satisfacción de haberlo conocido y haberle dado un poquito de ayuda. Lucio es una persona increíble, bueno en las matemáticas, amable, respetuoso, cariñoso y muy educado pero es evidente que no hay persona perfecta él tiene un defecto interno que solo los profesionales y su familia podrían ayudar a superar. Les dejo los datos para que cuando lo vean sepan a quien llamar (SIC)”.

El internauta recibió cientos de comentarios positivos por su acción, en la que lo felicitaron por su bondad y por ayudar a una persona en situación vulnerable.