Jóvenes obtienen el tercer lugar en concurso de física

Alison Conrado Moreno, Naim Alfonso Chávez Ruiz y Evert Zamir Fuentes Ruiz, estudiantes de la Preparatoria Estatal 11 “Francisco Rogelio Rivero Alvarado”, obtuvieron el tercer lugar en un concurso de conocimientos que organizaron la Asociación Estudiantil de Ingeniería Física (AEIF) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Tras una serie de etapas de selección, ese equipo dejó en claro la labor de sus docentes, asesores y familiares, que contribuyeron a concretar este éxito académico, motivando su interés en las ciencias aplicadas y desarrollando nuevas oportunidades para fortalecer su aprovechamiento durante el presente curso, de acuerdo con un comunicado.

“Me gustó concursar porque fue algo importante y aprecio el constante apoyo de la maestra Michelle Rosado. Estuvimos haciendo revisiones de ejercicios, cada semana debíamos resolver los ejercicios. Me quedo satisfecha de haber comprendido más esta rama”, compartió Alison Conrado.

“Considero que es importante que todas las estudiantes entendamos que es posible llegar hasta donde queramos, que no se desanimen, que crean en ellas mismas”, indicó.

Este primer Concurso Abierto de Física, para alumnos de tercero de secundaria y primero de preparatoria, constó de tres fases eliminatorias en las que se pusieron a prueba conocimientos y capacidad de razonamiento.

Cada sesión, realizada por medio de plataformas digitales, tuvo un tiempo limitado por reactivo.

“Esta experiencia me motivó. Aún hay muchas posibilidades para avanzar en nuestra formación; tenemos internet, que es una base de datos demasiado grande como para dejarse caer, solo porque no podemos salir. Me emocionó bastante, estoy muy orgulloso. A la hora del concurso nos dimos cuenta que eran preguntas rápidas y destacamos del resto de los grupos”, dijo Naim Chávez.

Quedaron cuatro equipos en la final, que duró dos horas, durante las cuales el conjunto resolvió preguntas en tiempo real y de manera concisa. Además de su plantel, participaron las preparatorias estatales número 1 “Serapio Rendón”, 7 “Eligio Ancona” y 12.

De un vistazo

En equipo

“Hubo preguntas diversas, desde definir los estados de la materia hasta problemas complejos, algunos temas ya los habíamos visto en clase. Estuvimos haciendo trabajo en equipo, entre todos sacamos ideas y resolvimos ejercicios”, detalló Evert Fuentes Ruiz, estudiante de preparatoria que participó en el primer Concurso Abierto de Física.