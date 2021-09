Jóvenes realizan singular protesta contra el abuso policiaco en el Centro

Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. Fotos: Joaquín Chan. ❮ ❯

MÉRIDA.- Jóvenes realizaron una singular protesta contra el abuso policíaco en el asta bandera de la Plaza Grande y alegraron el ambiente con música de rock y performance, con los que denunciaron la mala actuación de las autoridades.

El ritmo acelerado de la música de la batería y las guitarras rápidamente jalaron seguidores al centro de la plaza y motivó a algunos de los asistentes a dar sus mejores pasos.

Narraciones de abusos

Las narraciones anónimas de presuntos abusos policiacos estuvieron acompañadas de mantas con frases contra las policías en árboles. Las coloridas letras de Mérida que tanto gustan a los turistas fueron cubiertas con carteles de papel y tela.

Frases como "todos los policías son bastardos", "hartos del abuso policiaco", "alto a la represión policiaca", "no te calles denuncia", "la policía no me cuida, "justicia para José Eduardo" y las siglas A.C.A.B. fueron leídas en las mantas.

El concierto de rock, rap y trova se escuchó en la Plaza Grande durante 3 horas. La manifestación fue pacífica y concentró a buen número de personas en los alrededores y el centro de la plaza.

El caso de José Eduardo estuvo presente

Los organizadores pasaron el audio del video que grabó la madre de José Eduardo y narraron algunos casos de detenciones arbitrarias de policías, pero en forma anónima.

Se pidió entrevista con algunas personas que daban órdenes en la organización del evento, pero informaron que no hay alguna organización, son independientes y la única intención es denunciar los abusos policiacos.

A dos horas que se abrió el micrófono para denuncias de abusos nadie hizo uso de la palabra, a pesar de las reiteradas invitaciones a los asistentes para que expongan sus casos.