Jóvenes relatan abusos en centro de rehabilitación

Denuncian a empleado

Mariana tiene 15 años y desde muy joven se sumergió en el mundo de las drogas. Sus días fueron difíciles, pero sus padres buscaron una opción para ayudarla: la internaron en la casa de rehabilitación “Grupo Sangre Renovadora”.

Lejos de mejorar su calidad de vida, la menor se encontró con más problemas al grado de que, dijo, fue abusada sexualmente en dos ocasiones.

Mariana señaló que no aguantó los días de miedo, de tristeza, y la depresión en la que cayó luego de ser obligada a tener relaciones sexuales con “El Padrino”, como apodan a Omar E. H. L., encargado y aparente dueño de la casa de rehabilitación en la colonia Francisco Villa, así que le contó a su madre todo lo que pasaba en el interior de ese lugar.

Según lo relatado por Mariana, la primera vez que sufrió el abuso fue en enero y la segunda ocurrió a principios de febrero. Dijo que una joven de nombre Gloria apodada “La Coneja” y otra de nombre Diana L., habrían estado presentes en esos actos. Aunque la menor gritaba y suplicaba que la auxiliaran, ambas simplemente ayudaban a “El Padrino” a cometer su acción.

Adriana, también de 15 años, es originaria de Progreso, cayó en las drogas y llegó a ese mismo lugar en busca de algunas terapias para superar su adicción. De igual manera, habría sido víctima de “El Padrino”.

“Me compraba con cosas materiales a cambio de que me acostara con él, me regalaba cosas”, acusó la joven que gritaba “¡auxilio, sáquenme de aquí, a mí también me violaron!” cuando un grupo de personas llegó el jueves en la tarde precisamente a rescatar a las jóvenes internadas en ese centro.

De las dos, la madre de una acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer las denuncias correspondientes, a la otra no le creyeron y su abuelo la tachó de “mentirosa”. Pese a ello, las autoridades ya trabajan en el caso.— Gabriel Chan Uicab

Rescate Policía

El jueves un grupo de personas fue a sacar a unas jóvenes internadas de una casa de rehabilitación en Kanasín.

Posible arresto

Tras la riña ocurrida esa tarde, la Secretaría de Salud clausuró el centro y, aunque no hubo personas detenidas, la Fiscalía General ya estaría integrando la carpeta de investigación para capturar al encargado, de comprobarse que cometió algún delito en contra de estas y más jóvenes que llegaron a “Grupo Sangre Renovadora” a buscar ayuda.