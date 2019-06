Juan Vázquez: Sí hay interés en la meteorología

“No está valorada”

En Yucatán habrá seis o siete personas dedicadas a la meteorología, pero meteorólogos de carrera, que la han estudiado, dos o tres, incluido él, comenta Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Interinstitucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

¿Qué carrera te lleva a ser meteorólogo?

“Puede ser cualquiera que sea afín a la oceanografía, ingeniero civil, ingeniero físico, en energías y agrónomo. Cualquiera de esos perfiles puede estudiar un posgrado en meteorología”.

Explicó que en el extranjero se puede cursar la Licenciatura en Meteorología, y en México solo en la Universidad de Veracruz, con sede en Xalapa, donde se estudia la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas.

Por desgracia, dijo, la gente que egresa no encuentra empleo en ningún campo laboral, no hay trabajo para ellos porque esa carrera se creó para capacitar a personal de la Conagua, ya que había técnicos en meteorología y necesitaban tener un nivel más alto.

“Los muchachos que estudian salen y no tienen trabajo deben estudiar un posgrado, en México hay en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Universidad de Guadalajara, y en Ensenada, pero a veces no hay becas para estudiar y la mayoría prefiere irse al extranjero a estudiar meteorología, como en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón o China. Ahí sí hay apoyo económico, lo malo es que se van y ya no vuelven”, añadió.

En los noticieros no falta el pronóstico del tiempo, ¿son meteorólogos quienes lo dictan?

“Muchas veces son edecanes, comunicólogos, que dan el reporte de tiempo, pero les dan un escrito, se los da un meteorólogo o lo ven en alguna página de meteorología. Lo ideal sería que se les capacite para que tengan idea de lo que están diciendo o narrando”.

¿Se valora esta profesión?, ¿es fácil conseguir empleo?

“La respuesta es no, la meteorología no está bien valorada en México, la tienen arrinconada. La Conagua hace meteorología porque es la representante ante la Organización Meteorológica Mundial, también la CFE hace meteorología, pero lo hacen de manera interna, solo para ellos”.

“No hay trabajo aquí, ni el gobierno ni las empresas ocupan a los meteorólogos y los que están ocupados están mal pagados”, aseguró el entrevistado.

¿En Yucatán cómo estamos?

“Hay dos vertientes, hay interés del gobierno y de las empresas en los meteorólogos, pero no hay ninguna institución que imparta la carrera. Les interesa el meteorólogo que ya está capacitado y va a dar asesorías a las empresas, no les dan chamba, los únicos que pueden son las instituciones y el gobierno, pero no hay plazas y no hay trabajo”.

¿Habría demanda de impartirse una carrera o posgrado aquí?

“Primero hay que conseguir que el gobierno federal le dé la importancia que requiere la meteorología. Una vez hecho eso habrá demanda de meteorólogos y se pueden crear licenciaturas o desde la preparatoria como técnicos en meteorología. Serían de los campos de física, matemáticas”, detalló.

“Interés sí hay de los jóvenes, pero cuando ven el panorama laboral se desaniman”, apuntó.

¿Tú cómo estudiaste?

“Se presentó una gran oportunidad. Estando en la Facultad de Ingeniería fomenté una estación meteorológica que daba información a la Conagua y estando en eso me enteré de una beca en el extranjero y se dio la oportunidad para ir a estudiar fuera”.— Luis Iván Alpuche Escalante