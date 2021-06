Jubilados y pensionados de Pemex mantendrán su bloqueo

Jubilados exigen al gobierno federal atención médica

El representante de los trabajadores jubilados y pensionados de Petróleos Mexicanos que viven en Mérida, Servio Rosado Aparicio, advirtió que no levantarán el bloqueo que mantienen en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de gasolina y diésel (TAR) a la salida a Umán, hasta que el gobierno federal no resuelva su demanda principal que es la atención integral de la salud de los trabajadores en retiro.

Servio Rosado realiza desde el viernes pasado una huelga de hambre en Ciudad de México y participa en la mesa de diálogo que creó la Oficina de la Presidencia de la República para hallar una solución a este viejo y prolongado conflicto de falta de servicio médico integral y otorgamiento de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades que padecen los jubilados y pensionados de Pemex que viven en Mérida.

En entrevista telefónica, el petrolero jubilado advirtió que si el domingo no hay una propuesta de solución a sus demandas, ese mismo día o el lunes bloquearán la Terminal de Almacenamiento del puerto de Progreso, con lo que Yucatán se quedará sin surtir de gasolinas a sus clientes.

“Sabemos que ya hay desabasto de combustibles por el cierre del TAR de Umán, de eso se trata, que Pemex resuelva este problema porque desde hace años nos está negando el derecho humano a la salud”, señaló. “Estoy en Ciudad de México, ya nos están atendiendo por funcionarios de la oficina de asesores de la Presidencia, con los que nos reunimos, pero no hay una solución”, indicó el jubilado.

El líder petrolero jubilado dijo que Pemex volvió a incumplir su responsabilidad de garantizar el servicio médico, una vez más, por lo que recordó que para este gobierno de la República solo le interesa repartir el dinero de los contribuyentes y desatender su responsabilidad en la salud.

“Vea como está el Seguro Social y el Issste, sin medicamentos, sin los servicios especializados”, señaló. “Este gobierno se está acabando todo el dinero de nosotros. Este gobierno Federal nada más es popular para obtener el voto, para tener el control y para dominar al país. Está regalando todo el dinero que es nuestros, es de todos los mexicanos, y desatiente la salud que es lo principal, que es un derecho sagrado, es un derecho humano y nos lo está negando”.

Servio Rosado dijo que se mantiene el bloqueo de la TAR de Umán hasta que Pemex respete la cláusula 89 del contrato colectivo que tiene firmado con el sindicato, que básicamente es la prestación de servicio médico integral, oportuno, de calidad y de calidez, y el surtimiento de las recetas médicas de los tratamientos.

“Si no hay arreglo, cerramos Progreso el domingo”, advirtió. “Esta vez no vamos a ceder para nada, si hay desabasto de gasolinas, que lo resuelvan, de eso se trata, que vean que estamos a exigir nuestro derecho y que no aceptamos ni un muerto más por falta de atención médica y de medicamentos”.

Servio Rosado informó que las negociaciones y el diálogo con los asesores de la Oficina de Presidencia está media cerrada, pero tiene que darse una opción de solución. Él continuará con su huelga de hambre y no le importa si se agrava porque es diabético, tiene un marca pasos en el corazón y es sobreviviente del Covid-19 porque contrajo el virus, pero logró superar este problema de salud. Además del bloqueo de las instalaciones de Umán, donde no permiten la entrada y salida de pipas para el transporte de gasolinas, otras ciudades se han sumado con manifestaciones en Sinaloa y Sonora. Quizá sea coincidencia, casualidad o efecto del desabasto, pero en Mérida hubo otro gasolinazo en el precio del litro de las gasolinas Magna, Premium y Diésel porque subieron ayer más de 10 centavos por litro en los últimos días. La semana pasada costaba $19.80 y dio un salto a $20.49 el litro de Magna y ayer subió $20.60 en promedio. La Premium cuesta $21.74, $21.84 y $21.94 y el Diésel $21.59.— Joaquín Chan Caamal.

