Jueces hablan sobre la libertad de expresión

Participan en un curso de conflicto de intereses reales

Las opiniones o acciones de los jueces en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión pueden generar conflictos de intereses reales o simplemente percibidos así por los ciudadanos, por eso son importantes las formas en que este derecho es ejercido por los juzgadores, afirmó el investigador y catedrático del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), Sergio Iván Anzola Rodríguez.

En el marco de la conferencia “Conflicto de interés y libertad de expresión de los operadores jurídicos ante los medios de comunicación”, impartida en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el también investigador del Conacyt e investigador visitante de la Harvard Law School de Estados Unidos explicó que el conflicto de interés en este contexto es la percepción de imparcialidad de los jueces que percibe el ciudadano al conocer comentarios o reacciones que los juzgadores publican a través de una red social o ante los medios de comunicación.

El doctor Anzola explicó que las expresiones de los juzgadores, sea en el ámbito laboral pero incluso en su vida privada, pueden influir en la percepción de los ciudadanos hacia ellos y la institución, y también a la forma en que se imparte justicia.

Apuntó que hoy día “los jueces suelen ser los objetivos a atacar por algunos medios de comunicación”.

Expuso que el contexto social del problema tiene diversas variables que inciden en esta problemática, como la infinidad de posibilidades y de medios para expresarse, la sed de recibir y necesidad de producir información, la demanda de información de la ciudadanía; el riesgo del ejercicio periodístico irresponsable o también de los abogados irresponsables y el presidencialismo fuerte y carismático.

Mencionó algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se han resuelto controversias entre la libertad de expresión y el conflicto de intereses, entendiéndose este último como la acción de la autoridad de emitir un fallo a favor de un conocido o amigo, si bien advirtió que es posible que se perciba como amistad el hecho de que un juez tenga “amigos” o seguidores a través de una red social.

Recordó que la normativa internacional, particularmente la europea, ya cuenta con normas relativas a la restricción de la libertad de expresión de los jueces.

Detalló que estas regulaciones son de tres tipos: la estricta que establece que los operadores jurídicos tienen prohibido tener contacto con las personas que podrían estar involucradas en un proceso judicial y que sea en su juzgado; la moderada que permite a los operadores jurídicos aceptar o enviar solicitudes de amistad siempre y cuando no se encuentren en un proceso judicial que sea de su conocimiento y finalmente la liberal que establece que los operadores jurídicos no tienen problema con las redes sociales ni crean un conflicto de interés al expresar opiniones en ellas.

Al abundar sobre la moderada, el especialista explicó que en este tipo de regulación se debe observar la naturaleza de la red social, siendo las de mayor viabilidad para no entrar en un conflicto de interés aquellas que se enfocan en el desarrollo profesional y permiten conocer el perfil del tipo de personas que solicitan hacer contacto. Un ejemplo de esta es la red social Linkedin.

Por último, el doctor Anzola señaló que la confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial solo se logra cuando los jueces resuelven una disputa con base en el derecho y no en factores externos, no obstante, de poco sirve ser un Poder Judicial independiente si la ciudadanía no lo percibe así.

En la conferencia estuvieron presentes jueces y juezas, y personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado, encabezados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia. También acudieron a esta capacitación la magistrada Leticia del Socorro Cobá Magaña, promotora de este evento y el Magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva, igualmente la Consejera de la Judicatura Melba Angelina Méndez Fernández y los Consejeros Luis Alfredo Solís Montero y Luis Jorge Parra Arceo.