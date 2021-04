Este jueves se espera un ambiente de caluroso a caluroso en extremo, con cielo de despejado a medio nublado en Yucatán, informa el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Uady.

En un comunicado, señala que soplarán vientos del Este y Sureste, con una temperatura máxima de 36.0 a 38.0°C en la costa y de 37°C a 41.0°C en el interior del Estado en las primeras horas de la tarde.

La temperatura mínima sería de 21.0 a 25.0°C en el amanecer de mañana viernes, agrega el especialista del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos, de la Uady.

Precisa que las temperaturas más altas se registrarían en el suroeste, centro y oeste del Estado, así como en Mérida y su zona metropolitana.

Llamado a tomar precauciones

Por eso recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11 a.m. a 4 p.m. ni estar más de 2 horas bajo los rayos del Sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar pendientes de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de las mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio repórtelo al 911

Temperaturas máximas de ayer

Añade que los registros de la temperatura de ayer miércoles son los siguientes:

Mérida

Ciafeme Uady Nororiente, 38.1°C

Observatorio Suroeste Conagua, 38.1°C

Gerpy Poniente Conagua, 37.0°C

Interior del Estado

Celestún, 37.3°C

Progreso, 35.4°C

Río Lagartos, 33.1°C

Tizimín, 36.2°C

Valladolid, 37.0°C

Por otra parte, reitera que los modelos de pronóstico a largo plazo indican que el frente frío 54 ya no afectará a la Península de Yucatán, de modo que no habría el "cordonazo de la Santa Cruz" este fin de semana.

Reporte de la Conagua

Por su parte, en su reporte para las próximas 24 horas la Conagua prevé cielo de despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad para lluvias, y temperaturas muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer.

Se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias en la región, pudiéndose presentar lloviznas aisladas en la costa de Quintana Roo y lloviznas con chubascos aislados en el sur de Campeche.

Esto, debido al ingreso de aire cálido y húmedo procedente del mar Caribe y Golfo de México.

El ambiente será muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con viento del Este-Sureste cambiando por la tarde al Noreste de 15 a 25 km/h, con rachas mayores de 55 km/h especialmente en zonas costeras de Yucatán y Campeche.

Pronóstico de temperaturas

El pronóstico de temperaturas para Mérida es de 38 a 40°C como máxima y de 22 a 24°C la mínima.

Para el resto del Estado serán de 38 a 40°C la máxima, en el sur, y de 20 a 22°C la mínima, también en el sur.

Ayer miércoles no se tuvieron lluvias significativas en Yucatán, donde la temperatura máxima fue de 41.0°C, registrada en Mocochá, mientras en Mérida (Observatorio) fue de 38.1°C. La mínima, de 19.5°C en Motul.