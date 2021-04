Jungla política

En Progreso, durante su décimo día de campaña, el candidato a la alcaldía Julián Zacarías Curi visitó la zona comercial acompañado de su esposa Alma Gutiérrez Novelo y de otros panistas del puerto. Su recorrido se inició en la calle 25 con 78 y finalizó en la 27 con 80 del Centro, donde saludó a empresarios, locatarios y ciudadanos que lo esperaban. Según reportó su equipo de campaña, durante su gestión como alcalde se impulsaron diversos apoyos para el sector comercial, pues a raíz de la pandemia se otorgaron facilidades de pago y apoyos alimentarios. A esta visita se sumó también el candidato a diputado local por el distrito IX, Erik Rihani González, quien aprovechó a saludar a los comercios y compartirles que desde el Congreso espera brindar más apoyos a los emprendedores y negocios locales. “Hoy hemos pedido a los ciudadanos su apoyo para que juntos con Carmen Ordaz, Erik Rihani y un servidor sigamos trabajando de manera intensa para seguir impulsando el desarrollo de Progreso, trayendo más inversión y con mejor infraestructura”, finalizó Zacarías Curi.

En Kanasín, la senadora con licencia de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo García declaró: “Rompamos el pacto patriarcal que nos violenta, construyamos una sociedad más justa donde todas y todos podamos ser más libres y felices”. La también dirigente nacional partidista compartió en una charla la importancia de romper ese esquema que infravalora a la mujer, que propicia desigualdades y sobre todo violencia. Xóchitl Delgado Caballero, candidata de MC a la alcaldía de Kanasín, compartió su experiencia de lucha, pues dijo que fue víctima de violencia política de género por parte del presidente municipal, quien hoy pretende reelegirse. “Como síndica fui violentada políticamente apenas pedí las cuentas del Ayuntamiento, me retuvieron mi salario y me quitaron personal y oficina, recibí ofensas y hasta amenazas, pero entonces decidí que la corrupción y la violencia no me vencerían”, relató.