Jungla Política: Caminata en Yaxcabá

Caminata en Yaxcabá. Alrededor de las 10:30 de la mañana, varias centenas de personas llegaron a la entrada de Yaxcabá para participar en la caminata de apoyo a los candidatos Melba Gamboa Ávila, Genry Pacab y Sergio Chalé. “Me impresionó gratamente ver la respuesta de la gente, una muestra más de que somos parte de un mismo equipo, de que hemos encontrado nuestro punto en común, la injusticia contra Liborio Vidal y las ganas de no dejarnos de las artimañas y fechorías de los adversarios políticos que no entienden que la gente quiere propuestas, quiere mensajes positivos, quiere gente dispuesta a ser sus líderes para salir adelante”, destacó el candidato a diputado federal. El contingente recorrió las calles coreando los nombres de Melba, Genry y Sergio acompañados del presidente estatal del PAN, Así Cano Cetina, y del empresario vallisoletano Liborio Vidal Aguilar.

La gente de Yaxcabá caminó por la calle principal, pasó frente al Palacio Municipal, donde se detuvieron por un instante para corear los nombres de quienes están en busca de continuar con el proyecto del gobernador Mauricio Vila, de transformar Yucatán para bien de todos.

Luego continuaron el recorrido a un lado de la iglesia, dieron vuelta en las calles paralelas y finalmente llegaron hasta el centro de Yaxcabá, donde a pesar del intenso sol, la gente permaneció para escuchar el mensaje de sus candidatos.

El ánimo, la energía y la voluntad de los originarios de este municipio estaba enaltecido, hombres y mujeres gritaban a todo pulmón “vamos a ganar, vamos a ganar” con el puño levantado y la decisión de que este seis de junio habrá un cambio en el Palacio Municipal, en la diputación local y en la federal. “Los apicultores, los campesinos, los emprendedores, la gente que quiere salir adelante encontrarán en nosotros a sus aliados. Tengan por seguro que desde la Cámara de Diputados buscaré los recursos, contribuiré con reformas a la ley y tocaré las puertas necesarias para que en el centro y el oriente de Yucatán nos vaya mucho mejor”, destacó Chalé, candidato a diputado federal.

Respaldo morenista. Simpatizantes cargaron en hombros a Carlos Moreno Magaña, candidato de Morena a la presidencia municipal de Kanasín, durante una marcha de apoyo. Mujeres ataviadas con el traje regional danzaban al ritmo de “Carmen, se te perdió la cadenita”, de “La Lucha de dos a tres caídas”, de “La gente buena vota por Morena” … de un largo repertorio de Guty Novelo, “El Gallito del Teclado”, que estaba al frente del contingente. “Ojo de Tigre”, de las favoritas de Carlos Moreno, salió a relucir. “Se acerca la recta final…”, se escuchaba en una estrofa. Moreno Magaña contestó que con el voto masivo de los kanasinenses “vamos a transformar Kanasín, vamos a hacer a un lado lo que ya no sirve, vamos a reestructurar la Policía para que sirva al pueblo, vamos a abrir la Casa de la Mujer, créditos para emprendedoras, internet gratuito para jóvenes, servicios públicos de primera”. La caminata se inició en el campo de béisbol “Víctor Cervera Pacheco” y siguió a lo largo de la calle 19. En la plaza principal, Moreno recibió el cariño de la gente, quienes se pusieron la camiseta y se tomaron la foto. Alguien comentó: “Ya estás cerca de Palacio”. Efectivamente, saludaba a los que estaban sentados, algunos haciendo sus compras en el Centro.

“Los paperos estamos contigo Moreno”, le gritó una mujer que se acercó a él. La mujer que vende pozole en el Centro invitó un vaso a Carlos. Ella vendió en unos minutos lo que jamás había hecho. También Juventina Kú, que vendía “Is waaj”, se quedó sin producto en un instante. Contenta, se puso la camisa de Moreno y de Morena.

“Vamos a votar masivamente por Morena este 6 de junio”, convocó al enviar un mensaje al finalizar la caminata bajo el ardiente sol del mediodía. “No tengan miedo, inviten a sus familias, vamos a traer la transformación a Kanasín”. Carlos Moreno estaba acompañado de Memo Calderón, candidato a diputado por el VI Distrito local. Fue entonces cuando Carlos, al terminar su mensaje casi se lanzó sobre sus seguidores.

“Voto de confianza”. “Estamos a una semana del triunfo, solo les pido algo: voten por el PRI en las tres boletas este seis de junio”, expresó la candidata del tricolor por el VII Distrito local, Alejandra Rivas Escalante. Acompañada del abanderado por el III Distrito federal, Pablo Gamboa Miner, caminó en la comisaría de Molas desafiando a los inclementes rayos del sol y las altas temperaturas. Alejandra Rivas lo volvió a decir: no duden en agarrar todo lo que les den, pero el próximo domingo emitan en la urna su voto por el PRI. “Van a adelantar las vacunas a los adultos mayores de 60 años en Mérida. No lo hacen por estar muy preocupados por su salud, quieren su sufragio. Son burdos y hasta presumirán que lo hacen en tiempo récord, claro, antes de las elecciones”, hizo notar. La candidata por el VII Distrito dijo que azules y guindas han demostrado incapacidad para gobernar y responder a las necesidades de la sociedad. “Tan malos unos como los otros. Les pido un voto de confianza para Alejandra Rivas, no les traicionaré, sabré responder, que no quede duda”, aseguró. La abanderada del PRI señaló que viene el ‘sprint’ final en los próximos días, en los que cerrará a ‘tambor batiente’ una campaña ganadora que aspira llevar al Congreso del Estado a una mujer preparada para legislar y ser la gestora del sur de Mérida. “Ya construimos la victoria, nos vemos en las urnas el próximo seis de junio”, expresó.

Más contrapesos. “Unos segundos dentro de la mampara y otros más para depositar en la urna el voto naranja servirán de mucho para hacer a un lado a políticos tradicionales que no cumplen”, señaló la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) por el IV Distrito, Karla Paola Medina. Al exhortar a ciudadanas y ciudadanos de la colonia Gonzalo Guerrero a votar por MC, la abanderada a la diputación federal señaló que se aproxima un momento decisivo para el país. “Es urgente generar contrapesos en el Poder Legislativo. Una sola fuerza política no puede poner en jaque a toda una nación. ¿Queremos volver a los tiempos del viejo régimen priista? Es momento de empoderar a la ciudadanía, no a las figuras desgastadas de siempre”, expuso.

A peatones, automovilistas y pasajeros del transporte público pidió dar un voto de confianza a Movimiento Ciudadano.

“Siempre la gente se queja en redes sociales de que en el gobierno están mujeres y hombres que no cumplen como funcionarios. Cambiemos eso, votemos por los que quieren hacer bien las cosas, esos están en el movimiento naranja”, aseguró.

Karla Paola, quien incursionó por primera vez como candidata, señaló que no valdrá quejarse después si los excesos de quienes nos gobiernan aumentan.

“Votar por ‘ya saben quién’ es votar por un modelo desgastado, descontinuado, viejo y de pocos resultados. ¿Acaso estamos mejor en la economía?” cuestionó.

Medina Contreras dijo que los cambios empezarán cuando la sociedad se dé cuenta de lo que representa dar oportunidad a las propuestas ciudadanas como son los abanderados de MC.