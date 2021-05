''Justicia para Arlette'' piden en una marcha y protesta en Montejo

Con la frase "no fue suicidio, fue feminicidio", familiares y amigos de Arlette Ariadne Heredia Piña marcharon hoy entre ciclistas de la biciruta y con custodia de la policía municipal para exigir una profunda investigación ministerial de la Fiscalía General del Estado para esclarecer la muerte de la joven ocurrida el 4 de mayo pasado.

La Fiscalía declaró la muerte por ahorcamiento, pero el padre de la fallecida, Orlando Heredia Valencia, no cree esa versión porque, afirma, hay varias inconsistencias en los reportes de la policía estatal y la investigación ministerial.

Pide una investigación que descubra lo que realmente sucedió en el predio donde su hija vivía con su pareja, un joven de 21 años y estudiante en una universidad pivada que no está localizable después de los hechos.

Del Remate de Montejo al Monumento a la Patria

Los padres de Arlette convocaron a una marcha del Remate de Montejo al Monumento a la Patria.

Se juntaron unas 50 personas, algunas con el rostro cubierto como las feministas que marchan y causan destrozos en Ciudad de México.

Sin embargo, las yucatecas marcharon en forma ordenada y pacífica, pero enarbolando frases para manifestar su inconformidad por la muerte de una joven mujer.

"Mérida no es blanca, es feminicida"

"Mérida no es blanca, es feminicida", "ni una asesinada más", pero la frase más repetida fue "no fue suicidio, fue feminicidio".

Como medida de protección, agentes de la SSP y de la Policía Municipal de Mérida solicitaron informes de la marcha a los organizadores para que coordinen su derrotero y delimiten el carril de la biciruta.

El objetivo fue que no haya atropellamientos o incidentes entre ciclistas y marchistas. Y esta coordinación policiaca permitió que el evento ciclista y los manifestantes cumplan sus objetivos sin incidentes.

Ven anomalías en la investigación

En entrevista, Orlando Heredia insistió de que hay anomalías en la investigación porque no quieren citar a la pareja de su hija.

Afirmó que el joven desapareció porque se dio de baja de su escuela, no se comunica con ellos, borró sus cuentas de redes sociales, cambió sus teléfonos celulares y no está localizable.

"Si no hizo nada por qué se esconde", reprochó.

Las principales inconsistencias que ve es que su hija presuntamente se quitó la vida a las 6:53 de la tarde, según el reporte de la policía, pero ella tuvo comunicación con su hermano menor a las 7 de la noche.

Sin muestras a la sangre ni revisan las cámaras

Además, la Fiscalía no quiso practicar pruebas forenses a la sangre "porque estaba podrida" y tampoco a las uñas porque no tenía.

Otras inconsistencias en la investigación que le hacen sospechar es que no toman como evidencias los vídeos de las cámaras de vigilancia.

Además, la pareja de su hija estuvo con toda su familia apenas reportaron el fallecimiento, mientras a él y a su esposa Arlette Piña Carrillo les avisaron al cuarto para las 8 de la noche.

"Sé que mi hija no se mató. Tengo un audio que mandó a las cinco de la tarde y estaba tranquila, ella estaba estudiando psicología no se pudo haber matado".

Tenía planes para el día siguiente

"Tenía planes para el día siguiente (5 de mayo), no puede ser que en dos horas o en hora y media se haya matado, la mató su pareja", subrayó.

Dijo que la Fiscalía no hace nada para esclarecer los hechos.

No ve ningún avance y lo quiere dejar como suicidio, pero sabe que su hija no se mató porque no sabía ni colgar una hamaca, menos iba a realizar tres amarres para quitarse la vida.

Él y su esposa formalizaron una denuncia por la muerte de su hija y el principal sospechoso es su pareja.

Sin embargo, a una pregunta si tuvo conocimiento o reportes de agresiones o maltrato de la pareja de su hija, dijo que no. Solo sabía de problemas normales de una pareja.

La mamá de la joven fallecida solo clamó: "queremos justicia".