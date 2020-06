Justifican alcaldes sus préstamos ante el Congreso

Obras en sus comunidades

Al reanudarse ayer la sesión de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso, el primero en comparecer fue Julián Zacarías Curi, alcalde panista de Progreso, quien entregó a los diputados por escrito las respuestas a las preguntas que le mandaron los legisladores del PRI y las de Movimiento Ciudadano, con el catálogo de obras que pretende hacer con el crédito en caso que se lo autoricen.

El alcalde dijo a los diputados que el crédito no lo quiere para restituir recursos que hubiese tomado de su presupuesto para apoyos a su población por la pandemia, sino para crear un círculo virtual que genere empleos, reactive la economía, y dé infraestructura al puerto.

Admitió que Progreso “está hecho un caos” porque iniciaron un programa para reparar calles, rompieron muchas y no pueden continuar porque no hay dinero, y las vías siguen rotas.

Al recordarle los diputados que esta previsto para ese puerto una inversión de 500 millones de pesos de la Sedatu, el alcalde explicó que no sabe cuando se hará esa inversión, solo que este año invertirían lo menos 200 millones, pero no hay fecha para ello, podría ser hasta septiembre, y además no le permitirían operar directamente esos recursos, como si podría hacerlo con los 36 millones de pesos del crédito que, pide, le autoricen.

El primer edil progreseño repitió varias veces que el sello de su administración es la transparencia, lo cual sería una garantía en el manejo de este crédito, que se usaría para construir el Sendero Jurásico, mejorar La Caleta y la red del agua potable, hacer obras en el cementerio y campo deportivo Miguel Hidalgo, ampliar la red eléctrica y repavimentar calles.

En su turno el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán, cuya actual administración está por cumplir cinco años, dijo a los legisladores que en su caso, sí necesita este crédito para poder cumplir su plan de desarrollo y obras que ofrecieron hacer este año, porque los recursos que habían previsto para esos trabajos los destinaron a apoyos para la población por la contingencia.

“La gente cree que los alcaldes tenemos una varita mágica con la que podemos resolver las cosas, ojalá fuera así pero no lo es, que bueno que varios de los diputados aquí presentes fueron alcaldes y lo saben, siempre faltan recursos para atender las demandas del pueblo”, dijo.

Como ejemplo de los problemas de su comunidad, el presidente municipal panista mostró varias fotos de las calles destrozadas de Umán. “Está en deplorables condiciones la mayoría, necesitaríamos al menos $100 millones para repararlas, pero del Ramo 33 apenas nos darían unos $20 millones para diversas obras”, aseveró.

Entre las obras que haría con los $10 millones que solicita le autoricen el edil citó que la mayoría de las obras serían para el agua potable, por considerar primordial el servicio, con acciones como mantenimiento a las plantas en la cabecera y comisarías, y ampliación de la red.

Por la forma coloquial y sincera con que los diputados consideraron que hizo sus planteamientos, lo felicitaron, sobre todo por admitir que cuando el llegó a la alcaldía la primera vez se las vio muy difícil porque el municipio estaba muy endeudado y ya está sacando al Ayuntamiento de sus deudas, “pero el que venga se las verá más difícil, pues habrá menos recursos y tendrá que ver cómo se las ingenia”.— David Domínguez Massa