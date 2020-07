Kathia Bolio, diputada local del PAN, dio positivo al Covid-19

MÉRIDA.- En un mensaje en sus redes sociales, Kathia Bolio Pinedo, diputada local del PAN, informó que dio positivo a la prueba de Covid-19.

La diputada enfatizó que está estable y aislada con su familia mientras lucha contra la enfermedad.

"Les comparto que me informaron por medio de estudios de laboratorio que me he contagiado de Covid-19. Con mi esposo Juan e hijos nos encontramos estables en casa, luchando contra la enfermedad", escribió.

Otro legislador positivo al Covid

Manuel Díaz Suárez, legislador de la bancada del PAN, anunció en días pasados que dio positivo al Covid, luego de haber interactuado con trabajadores del Congreso en su última sesión,