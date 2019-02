Kathia Bolio se pone en manos de la Conapesca

Espera la sanción

Kathia Bolio Pinelo, diputada del PAN, dijo ayer que se pone a disposición de las autoridades para acatar lo que la ley establezca en su contra por haber violado la veda del pulpo y afirmó que, aunque su abuelo y su papá son pescadores al igual que el pescador que la acompañó, ignoraba que estaba prohibido pescar ese molusco.

Al respecto, Rafael Combaluzier Medina, secretario de Pesca, dijo que ya le turnó un oficio a la autoridad federal competente, en este caso la Conapesca, para que tome cartas en el asunto porque “como gobierno estamos siempre del lado de la ley, independientemente de quien sea la persona; por eso lo turnamos a las autoridades federales”.

Como se informó ayer, la diputada subió a sus redes sociales fotos donde estaba pescando el pasado domingo y mostraba un pulpo que capturó, a pesar de que esa especie está en veda desde diciembre pasado.

Entrevistada al respecto en el Congreso del Estado luego de la sesión plenaria —de lo que informamos en nota aparte—, Kathia Bolio dijo que por ese error que admite haber cometido aprendió que no hay que subir todo a las redes, pues por ese caso del pulpo fue objeto de un “fusilamiento” y el molusco que pescó “se quedará congelado para la historia”.

Lo que sí presumió la legisladora es que se considera “la mejor cevichera”, y ofreció a los medios de comunicación agasajarlos con un ceviche un día de éstos.

Tras calificarse como una legisladora proactiva, participativa, una mujer trabajadora que cuando no está legislando está en su casa, en su cocina, porque le gusta cocinar, y ha hecho limpieza de playas, manglares y muchas cosas buenas, señaló que “desafortunadamente nadie ve cuando alguien hace algo positivo o trabaja en favor de la ciudadanía; cometí un error y vino un fusilamiento mediático, asumo el error y estoy a disposición de las autoridades”.

La diputada recordó que el día anterior envió un comunicado en el que admite este error. Kathia Bolio relató que, efectivamente, estuvo pescando el domingo pasado, “es una actividad que realizo desde muy pequeña, desde muy jovencita con mis abuelitos, con mi papá, y el domingo efectivamente salí, pues era un día familiar, un puentecito y no me fui a otro lado de México ni salí del país”.

La entrevistada añadió que al estar pescando “se me prendió un pulpo, como dije, cometí el error de desconocer las fechas de la veda del pulpo; yo pensé que al entrar en veda el mero se levantaba la del pulpo y no fue así”.

“Solo fue un ejemplar, lo reconocí y me puse a disposición de las autoridades y estoy esperando el momento en que me puedan notificar o llamar; escuché que el secretario de Pesca ya turnó mi caso a la Conapesca, así que estoy sujeta a lo que determinen las leyes en materia ambiental, como las procuradurías y las autoridades al respecto”, añadió.

También aclaró que no sacó ningún mero (especie también en veda) como se dijo, fue solo un pulpo; reiteró que no es la primera vez que sale a pescar, lo hace con su familia, sus hijos, pero en esta ocasión no fue lejos y ya no hay mero cerca de la playa.

La legisladora recordó que recientemente votó muy gustosa el acuerdo de la diputada Lila Frías que fue precisamente del tema de la veda del mero, siempre ha estado a favor del cuidado de la naturaleza.

“Soy una diputada que no viene solo a calentar una curul, soy proactiva, participativa, he puesto muchas iniciativas, puntos de acuerdo, uno de ellos lamentablemente contra las autoridades de San Felipe por la tala de manglares, muchas veces he salido a limpiar playas, manglares, he pasado horas bajo el sol, pero desafortunadamente nadie ve cuando alguien hace algo positivo”.

En cuanto a la sanción que se le aplicaría, ella misma dijo que revisó las leyes y, según encontró, se miden las multas por las cantidades de kilos o toneladas de la captura; “creo que cuando mucho el pulpo que saqué indebidamente pesaba unos 500 ó 600 gramos, creo que con base en eso será la sanción, no sé si administrativa o económica”.

También precisó que no fue un yate en el que salió a pescar, era “una lanchita” y tampoco es de su propiedad, pues por su labor como legisladora federal y ahora estatal tiene amistades en los litorales del estado, muchos amigos pescadores que la invitan a la pesca.

Sobre el pulpo que capturó, la diputada comentó que aún no lo cocina; sí comió pulpo con su familia, pero lo compraron en un restaurante, “el que pesqué está guardado, se quedará congelado para la historia”.

La legisladora concluyó la entrevista con un ofrecimiento a los reporteros: “les prometo que un buen día a los medios los voy a agasajar con un cevichazo, porque no hay mejor cevichera en Yucatán, que su servidora”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

