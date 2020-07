Kennya Pacheco, hermana de Rommel, revela que tiene Covid-19 (vídeo)

MÉRIDA.- A través de un vídeo en su cuenta de Facebook, Kennya Pacheco, médico y hermana del atleta yucateco Rommel Pacheco, reveló que tiene Covid-19.

"Hola a todos, mi nombre es Kenya Pacheco Marrufo, tengo 32 años, soy de Mérida, Yucatán. Soy médico y actualmente trabajo en un hospital de lunes a viernes y estoy expuesta al área Covid. Actualmente di positivo", empieza su vídeo.

Comparte su historia

La yucateca señaló que con su experiencia quiere comparar lo que aparece en los artículos con su vivencia, para ayudar a sus seguidores a tener un panorama más completo de la enfermedad.

Al borde de las lágrimas, agradeció a su familia por su apoyo y agradeció a Dios ser un caso leve.

"Desde que empezó la pandemia en México sabía que el trabajar como doctora en un hospital me podría en una situación de riesgo, por eso mi familia y yo tomamos la decisión de que viva sola este tiempo y verlos lo menos posible y siempre con la distancia y cuidados pertinentes. Hoy teniendo esta enfermedad, estoy pasando por varios síntomas bastante incómodos pero gracias a Dios no estoy grave y mi familia y personas cercanas no están contagiados", aparece en la descripción del vídeo.

"Voy a documentarles todo mi caso clínico, mi día a día con la enfermedad para que sepan los cuidados que estoy teniendo con mis síntomas. Sé que la vida y las actividades económicas tienen que continuar, pero no bajen la guardia en usar cubrebocas y careta en todo momento, sobre todo no se expongan en situaciones y lugares innecesarios; cuídense a ustedes, a sus familias y a todos que esta enfermedad no tiene distinciones", concluyó.

La yucateca compartirá en sus redes sociales sus progresos y experiencias con el Covid-19.