La AAFY tratará de cobrar multas e indemnizaciones

Van contra funcionarios

La Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) busca la forma de hacer efectivas las multas e indemnizaciones, por más de 288 millones de pesos, que adeudan exalcaldes de todos los partidos desde 2006.

Según se informó en esa dependencia, los primeros a quienes harían efectivos esos cobros sería a quienes actualmente están en funciones; es decir, a la alcladesa de Tinum, al de Yaxcabá y a un diputado local.

En la agencia se precisó que esta deuda millonaria no es de la actual administración, sino herencia de las anteriores que no las hicieron efectivas, y en la actualidad se trabaja en buscar la forma de cobrarlas.

Las multas son normalmente impuestas por efectos de no dar cumplimiento a la presentación en tiempo y forma de la cuenta pública del municipio, y en el caso de las indemnizaciones son impuestas en el proceso de revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), cuando el municipio no comprueba a satisfacción de esta institución las erogaciones hechas por conceptos de gastos o inversión.

De acuerdo con el procedimiento que establece la ley, el fundamento por el cual la ASEY impone este tipo de sanciones a los servidores públicos, principalmente alcaldes, síndicos, tesoreros y secretarios municipales, o al propio municipio como ente público, está en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado.

Una vez determinada, emitida y notificada la resolución mediante la cual la ASEY impone la sanción antes señalada, y transcurriendo el plazo legal para que el afectado pueda interponer el medio de defensa correspondiente, pueden suceder los siguientes eventos:

a) Que el servidor público efectué las aclaraciones, que en su derecho corresponda, a la ASEY, y ésta acepte las mismas y modifique su resolución.

b) Que el servidor público reconozca el adeudo por el concepto que le haya impuesto la ASEY y realice el pago que corresponda.

c) Que no realice ninguno de los supuestos anteriores ante la ASEY y ésta, a su vez, remita a la AAFY para su cobro el expediente (crédito fiscal) que corresponda.

En este último supuesto (inciso c), la Agencia recibe el expediente (crédito fiscal) para su control y cobro, mismo que se efectúa de conformidad con las competencias consideradas en la ley que la crea y su reglamento, así como el Código Fiscal del Estado.

En esta etapa, la Agencia inicia el Procedimiento Administrativo de Ejecución que establece la legislación aplicable, el cual consistirá de manera general en requerir de pago al deudor, y que éste sea pagado, siendo que en caso de que no realice el pago se procede al embargo de bienes suficientes.

Pero este supuesto puede tener variantes como la no localización del deudor en el domicilio, la no localización de bienes suficientes que cubran la deuda, bienes inembargables en el caso de lo municipios como ente público, deudor carente de bienes susceptibles de embargo, entre otros.

Al parecer, esto último es lo que ha ocurrido: no se encuentra a los ex funcionarios o no tienen bienes que les puedan ser embargados y que cubran el monto de la multa, indemnización o ambas disposiciones.

Además, en todas las fases relatadas con anterioridad, el deudor puede realizar la defensa ante las instancias correspondientes para salvaguardar sus derechos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA