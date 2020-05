La apertura sería escalonada

Líderes del sector privado analizan la reactivación

En un sondeo del Diario se hizo a cuatro líderes del sector privado local las siguientes preguntas:

¿Cuándo espera o cree que se podría comenzar a salir del confinamiento en casa? ¿Por qué? ¿Ya se tiene algún plan para reanudad actividades, cuál es? ¿Qué cree que se debe hacer para que no haya un repunte de contagios? ¿Qué enseñanza le deja la pandemia?

La Canaco

Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, dijo que hay que estar atentos a las autoridades sanitarias y estatales, que son los que decidirán, de acuerdo como vaya el índice de contagios y la curva de esta pandemia, “ya se ira implementando de una manera escalonada, poco a poco el regreso, salir del confinamiento y regresar a las actividades”.

Sin embargo, advirtió que cuando se decida salir del encierro la sociedad se tendrán que seguir protegiendo, usando cubrebocas, gel antibacterial y lentes para prevenir un rebrote.

En cuanto a si hay un plan para reanudar las actividades, dijo que trabajan en ello, tendrá que ser de manera escalonada, “estamos viendo cuáles son los principales giros que deberán comenzar y de qué manera sería. En eso trabajamos, en ese regreso para reanudar las actividades, aunque no haya fecha, podemos empezar a hacer un plan de día uno, día dos, día tres etcétera”.

Para que no haya repunte de contagios —continuó—, lo que hay que hacer es cuidarnos, no confiarnos, seguir usando el tapabocas, lentes, para evitar que cuando uno esté hablando con alguna persona, las mucosas de los ojos, nariz y boca se mantengan protegidas y no entre el virus cuando alguien te hable de cerca y este contagiado.

Sobre la experiencia que esta contingencia les dejó, destacó que “nos demostró que somos vulnerables, que muchas veces aunque creamos que ya estamos en la luna y en camino a Marte, además de hacer mucha tecnología y muchas cosas, pues somos muy vulnerables; un virus que se cura con agua y jabón nos tiene de rodillas a todo el país, a todo el mundo y pues bueno es algo que tenemos que aprender de ello”.

“Aprendimos también a estar más tiempo en nuestra casa con nuestra familia, a disfrutar de ella, aprendimos a usar la tecnología, que aunque muchas veces sabíamos que existía no la usábamos. Hoy muchos trabajamos desde nuestras casas, adelantando y avanzando muchísimas cosas que en otras ocasiones no se hubieran podido hacer”, añadió.

Pero comentó que “como en todo lo malo, también puede ser que traiga cosas buenas y vamos a aprender de esto para salir adelante, sobre todo que cuidándonos, y que el protocolo de cuidarse va a seguir muchos meses, más porque esto no se va a acabar mañana”.

El empresario advirtió que “habrá que aprender a coexistir con este virus, cuidarnos mucho, tratar de hacer nuestra vida lo más normal que se pueda, con los cuidados para no contagiar y evitar los contagios que hemos visto, y a pesar de que muchos dicen que es un virus, solo una gripa, esta gripa está matando mucha gente, colapsando hospitales en todo el mundo, y no comparto el pensamiento de que es una gripa común y corriente, tan no lo es, que nos trae de cabeza en todos lados”.

La Canirac

Roberto G. Cantón Barros, presidente de la Canirac-Yucatán, coincidió en que están pendientes de la evolución de la pandemia y las medidas que anuncie la autoridad: “Esperamos que esto sea lo antes posible; sin embargo, hay que continuar respetando el quedarse en casa y el uso del tapabocas para no provocar un repunte en las cifras de contagios y que esto pueda retrasar aún más la reapertura de las actividades”.

El restaurantero agregó que desde la Canirac nacional se trabaja en la elaboración de un plan estratégico en el cual se unificarán criterios en la industria para la reanudación de actividades, y en cuanto se comparta a las delegaciones se los harán llegar a todos sus socios.

Para evitar un repunte el dirigente ofreció mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades.

Sobre las enseñanzas que esto deja indicó que “demuestra que no hay nada seguro en la vida y que en un abrir y cerrar de ojos las condiciones pueden cambiar drásticamente”.

“De esta pandemia tomaremos lo bueno para reforzar las áreas de oportunidad en nuestros negocios y nuestro compromiso con nuestros colaboradores y clientes”, anticipó.

La Coparmex

Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex Mérida, fue el único que puso fecha a la posible finalización del confinamiento y espera que eso ocurra el mes próximo, aunque sea de manera escalonada y, ante todo, cuidando la salud y la vida de las personas.

Luego señalo que, en coordinación con las autoridades, como sector privado establecerán protocolos de apertura, los cuales desde luego tendrán que estar en concordancia con las recomendaciones sanitarias. “Lo que es un hecho es que muchas empresas tendrán que innovar y cambiar sus modelos de negocio y sus procesos”.

Para evitar más contagios consideró que seguirán con mucha disciplina las disposiciones y recomendaciones sanitarias, además de ir abriendo paulatinamente las actividades que al momento se consideran no esenciales, “si y solo si, la curva y estadísticas de contagio empiecen a estar a la baja”.

En cuanto a lo aprendido de esta pandemia, señaló que “nos recuerda que la vida humana es muy frágil y que es muy importante cuidar nuestra salud y mejorar nuestros hábitos, nos muestra la necesidad de replantear la forma en la que estamos interactuando con el medio ambiente y el planeta y que debemos cuidarlos”.

También dijo que les deja la enseñanza de aprender a valorar muchas cosas que se tienen y por el ajetreo diario se olvida o no valoran. “Nos enseña que tendremos que cambiar la forma de hacer negocios y que tendremos que innovar y adaptarnos en un ejercicio de resiliencia”.

La CMIC

Para Raúl Aguilar Baqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Yucatán, el confinamiento se acabara “en el momento en el que las autoridades sanitarias lo determinen con base en evidencia científica. Sería muy aventurado e irresponsable dar alguna fecha sin esa información; nosotros estamos listo para reincorporarnos a las actividades tan pronto se nos notifique que podemos hacerlo sin poner en riesgo a la población”.

Del plan para reactivarse, el constructor manifestó que se está elaborando de la mano con las autoridades que monitorean constantemente el comportamiento de la contingencia y han asegurado que tan pronto existan las condiciones, de manera gradual se irán liberando las diversas actividades económicas. Es justo en ese momento cuando consideran importante contar con recursos que de manera inmediata dinamicen la economía local.

Por esa razón cree firmemente en que la autorización del crédito solicitado al Congreso del Estado es indispensable.— David Domínguez Massa

Sobre cómo evitar más contagios, el dirigente apuntó que “para empezar hay que reforzar lo que hicimos de manera muy adecuada durante las primeras semanas, ser muy disciplinados con las indicaciones de las autoridades, estar atentos y cumplir las medidas que se determinen y, una vez que haya la oportunidad de volver ser extremadamente respetuosos con los protocolos implementados por cada uno de los sectores estratégicos”.

Por último comentó que “esto nos deja muchas enseñanzas, pero a mí parecer la más importante de todas es darnos cuenta de que, de la misma manera como estamos trabajando de manera unida y comprometida para tratar de dejar atrás el tema de salud, también podamos hacer lo mismo y podamos coincidir todos los órdenes de gobierno y sectores en lo que es necesario para lograr la reactivación económica”.

