La apicultura, aún en riesgo

No se toman las medidas debidas pese a denuncias

Apicultores organizados de la Península de Yucatán denunciaron que la actividad apícola, de la que dependen miles de familias de las comunidades mayas de la región, permanece amenazada por la deforestación y el uso de transgénicos.

El vocero e integrante del Colectivo MA-OMG (No a organismos modificados genéticamente), Luis Carrillo Sánchez , explicó que a pesar de los constantes llamados y denuncias, aún no se toman las medidas necesarias para frenar las amenazas a la actividad apícola de la región.

En una entrevista con la agencia Notimex, el vocero recordó que la Alianza Maya por las Abejas Kaabnálo´on, de la que forma parte el colectivo que representa, ya hizo planteamientos concretos a las autoridades federales y estatales de manera formal por lo menos en dos ocasiones.

La primera el 17 de diciembre de 2018 en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y fue presidida por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de esta dependencia, Víctor Suárez Carrera.

Segundo planteamiento

La segunda fue el 5 de noviembre de 2019 realizada en José María Morelos, Quintana Roo y presidida por el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur.

En ambas reuniones se hicieron propuestas concretas de lo que sabemos que sí será efectivo para enfrentar las tremendas amenazas como la deforestación, los plaguicidas, los megaproyectos y la miel falsa que inunda el mercado internacional por mencionar algunas,

Las propuestas de la Alianza Maya son reducir el uso de plaguicidas en general y prohibir los altamente tóxicos para las abejas y las personas, así como su aplicación aérea indiscriminada, poner un alto a la deforestación de las selvas aún existentes y fomentar su restauración especialmente con especies melíferas.

Agregó que también propusieron fortalecer la organización integral de apicultores y meliponicultores a través del apoyo directo a las organizaciones de pequeños productores.

Además del combate frontal tanto en México como en los principales países importadores de nuestra miel, a las mieles adulteradas y falsas fabricadas en el extranjero y que atentan contra la autenticidad de la miel 100 por ciento natural.

También declararon moratoria, contra mega proyectos agroindustriales, eólicos, solares y mega granjas, que afectan al medio ambiente, entre otros.

“Las abejas en la Península de Yucatán son parte de la vida del pueblo maya y están integradas a otras formas de manejo del territorio, como la milpa, el aprovechamiento de la madera, los solares, entre otros”, añadió.

Según los colectivos, la miel no solo es un tema de economía, es también cultural, ambiental y social y si no se implementan soluciones con enfoque integral, veremos seriamente afectada no solo nuestra economía sino nuestro territorio y forma de vida.

Comentó que escribieron una carta para hacer llegar esa demanda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la postura de la asociación ante su anuncio de instalar una empresa social con centro de acopio para la Península de Yucatán en el municipio yucateco de Temozón.

Tanto la empresa social gubernamental que pretenden establecer, como la distribución de azúcar son acciones que no perjudican esta actividad, pero de ninguna manera resuelven la grave amenaza que enfrentan las abejas y la forma de vida de las comunidades mayas apiculturas.

“Las actividades de la meliponicultura y la apicultura van más allá del enfoque meramente económico con el que los gobiernos estatales y nacionales han abordado estas actividades”, finalizó.

Megaproyectos

Cotidianos

