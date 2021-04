La ASEY entrega informes de sus auditorías 2019

En la sesión de ayer de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción se distribuyó a sus integrantes la tercera entrega de los informes individuales de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), así como el informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior, ambos de la Cuenta Pública 2019.

El titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior, Jonathan García Ramírez, recordó que en la primera entrega de los informes se recibieron siete auditorías, en la segunda 127 y en la tercera 76, acumulando un total de 210, cifra que cubre la totalidad del Programa Anual de Auditoría, dice un boletín.

Además, indicó que en este último reporte se entregaron 33 informes individuales municipales para completar los 106 correspondientes, y la muestra auditada por la ASEY comprendió recursos por $1,143,158.5, lo que representó un alcance de 69% del objetivo que es $1,656,667.2.

Estos informes, explicó, incluyen 853 resultados de auditoría, de los cuales, 57 fueron solventados, 357 lo fueron de manera parcial y 439 no fueron resueltos, y se cuantificó un probable daño por $518,102.9.

Igual se identificaron irregularidades en 14 rubros, siendo tres los más frecuentes: Registro e Información Financiera de las Operaciones, Servicios Personales y Destino de los Recursos.

Descentralizados

De los Organismos Públicos Descentralizados Municipales, el titular de la UVE mencionó que la ASEY proporcionó ocho informes que comprendieron recursos por $248,969.5, con 72 resultados de auditoría, de los cuales 25 no se solventaron, 37 de manera parcial y 10 en su totalidad, además que se cuantificó un importe aún por reportar por $12,849.2.

Por otro lado, manifestó que de las Entidades y Organismos Autónomos se recibieron 35 informes que comprendieron recursos por $1,771,216.9, incluyendo 290 resultados de auditoría, de los cuales 46 fueron solventados, 101 no fueron resueltos y 143 de manera parcial; al igual que se cuantificó un probable daño por $33,970.

“La tendencia en la determinación de resultados, así como de observaciones a cargo de los entes fiscalizados, ha presentado una disminución significativa de la Cuenta Pública 2018 a la 2019, sin embargo, hasta no tener el total del Programa Anual de Auditoría 2020 concluido, no se puede confirmar dicha situación”, aclaró.

Al finalizar la explicación, la diputada Milagros Romero Bastarrachea señaló que hay alcaldes que actualmente buscan su reelección que tienen observaciones y siguen quedando a deber, “muchas de las faltas son la no comprobación de gastos, me parece grave y quiero visibilizar qué tanto merecen los alcaldes ser postulados para una reelección cuando tienen deudas que no se han solventado y ya van por tres años más”.

Luego añadió que se debe hacer un cambio y una reflexión para sancionar las faltas que se cometen, así como tomar posturas y decisiones torales, e incluso garantizar que quienes asesoran a los presidentes municipales tengan una certificación de la ASEY, para que cuenten con el apoyo necesario y no sigan cometiendo errores voluntarios; “hay que hacer una reforma para dirimir cuáles son las sanciones graves”.

El presidente de la comisión, Alejandro Cuevas Mena (PRD), también calificó de “vergonzoso” que algunos presidentes municipales busquen la reelección cuando tienen observaciones, como el caso del Ayuntamiento de Mérida, cuya “Central de Abastos tiene por 68.9 miles de pesos, el Comité Permanente de Carnaval de Mérida por 363.9 miles de pesos, Servilimpia por siete millones de pesos”.

La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, pidió que no se politice el trabajo en la Comisión.

“Las fobias políticas hay que dejarlas para quienes están compitiendo en campaña y tratar dar un enfoque objetivo a nuestro trabajo”.

Después recordó que en diversas ocasiones se ha comentado que la labor del Congreso está muy limitada “porque únicamente avalamos, con mucha seriedad, el trabajo de la Auditoria Superior y que muchas veces deseamos que sea más rigurosa”.

“Ahora lo que nos toca es tener el tiempo suficiente para poder regresar a esta Comisión y en su caso avalar o no un dictamen”, agregó.

El diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro, dijo que regidores de Tinum denunciaron a la alcaldesa Natalia Mis Mex por desvío de recursos, por lo que solicitó que se hagan las gestiones para conocer el seguimiento de este caso y ampliar la información con la ASEY.

En respuesta, el titular de la UVE, mencionó que estos datos corresponderán a la Cuenta Pública de 2020.

El legislador del PAN, en otro punto, recordó el proceso en que se encuentran los informes presentados en la sesión es en el de solventar, no en el de fincar responsabilidades por malos manejos o desvíos de recursos.

“El Ayuntamiento de Mérida ha sido reconocido por organismos internacionales y nacionales por su transparencia en el manejo de los recursos; podemos ver en este informe que probablemente tengan algunos entes descentralizados observaciones para hacer, pero sin ninguna multa”.

En su turno, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, solicitó que en todos los informes se incluya el glosario para mayor facilidad de comprensión, no solo para los legisladores, sino para todo aquel ciudadano que quiera tener conocimiento de la información que en los mismos se plasma.

“Estos son documentos públicos, documentos que el ciudadano debe entender a plenitud, debe saber claramente de qué se está hablando.

Para finalizar, se distribuyó la Convocatoria para elegir a un Consejero del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).

Patrimonio Cultural

Momentos después, en la comisión de Arte y Cultura, sus integrantes aprobaron por unanimidad cinco dictámenes para declarar Patrimonio Cultural del Estado al convento franciscano de San Antonio de Padua de Izamal, propuesto por el diputado del PRI, Warnel May Escobar; el Teatro Maya de la localidad de Xocén, Valladolid, planteado por la diputada del PRI, María Moisés Escalante.

Igual el Coso Taurino de Tizimín, propuesto por la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín; la fiesta patronal dedicada a San Pedro González Telmo “San Telmo”, Patrono del municipio de Progreso y de los pescadores, suscrito por la diputada del PRI Lila Frías Castillo; así como declarar el “12 de Enero como el Día estatal del fotógrafo”, signado por el diputado del PRI Marcos Rodríguez Ruz.

Referente al Teatro Maya, el diputado Alejandro Cuevas reconoció que se “reivindica a la cultura maya, lo que tiene Yucatán, su gente y su cultura”.

Sobre el día del fotógrafo, su promovente, Rodríguez Ruz mencionó que es un justo reconocimiento a mujeres y hombres que se dedican a captar los momentos y dar su vida a esta profesión de registrar la historia de Yucatán a través de su lente, “sin las fotógrafas y fotógrafos no podríamos contar con la gráfica de muchos de los libros”.

De la misma manera, la legisladora Mirthea Arjona resaltó el trabajo de esta comisión porque Yucatán está lleno de cultura y tradiciones, “hoy nos llena de orgullo, no lo debemos perder, siempre las llevamos y las hacemos notar por medio de la fotografía”.

Por último, se solicitó el proyecto de dictamen de la iniciativa para expedir la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, suscrita por la presidenta de la comisión, Paulina Viana Gómez, quien señaló que a nivel Legislatura, esta Comisión es de las más productivas.

Patrimonio

