La ASEY sumaría $3 millones en multas

Este año van 186 procesos por las cuentas públicas

En 2018 y en lo que va del presente año la Auditoría Superior del Estado de Yucatán aplicó 186 multas a diversas entidades, principalmente municipios, por un total de 3.061,100 pesos para exigir el cumplimiento de la rendición de cuentas, informó el titular de esa institución, Mario Can Marín.

Además, dijo, próximamente presentarían más denuncias en la Vicefiscalía Especial Anticorrupción.

“Nuestra exigencia con las entidades se ha vuelto cada vez mayor, invitamos a observar la cultura del cumplimiento y rendición de cuentas, para eso hemos hecho uso de medidas de apremio cuando no responden o no cumplen sin causa justificada conforme a la ley”, explicó Can Marín.

Por eso hemos aplicado ya una suma considerable de multas que van desde 12,500 pesos y hasta 168,000 pesos, expuso.

El funcionario precisó que tan solo en 2018 impusieron 93 multas por un total de 1.814,500 pesos, en lo que va de este año han impuesto otras 93 multas que en global ascienden a 1.246,600 pesos.

Además, recordó que hasta el pasado 19 julio presentaron 37 denuncias que corresponden a la cuenta pública 2017, con un análisis del 40% de las revisiones que tuvieron observaciones, y están dentro de los 120 días para terminar de analizar el 60% restante de las cuentas que quedaron con observaciones y muy probablemente se determinen más denuncias.

Como parte de sus acciones de este año, el auditor superior informó que de las cuentas públicas de 2018, el 28 de junio ya se presentaron en el primer informe individual 25 entes fiscalizados y se les mandó sus pliegos de observaciones, en la cual tienen 30 días para solventar.

Can Marín puntualizó que para las observaciones que no se solventen empezarán a correr los 120 días de plazo para establecer las acciones a seguir, “así que es muy probable que determinemos hacer más denuncias derivadas de la cuenta pública 2018 a principios de septiembre o finales de agosto, que se juntaran con las denuncias de la cuenta pública 2017”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Situación de la ASEY

El auditor recordó que hay dos procesos en paralelo que se siguen para la determinación de acciones (dentro de los 120 días de plazo) por la cuenta pública 2017 y las primeras 25 cuentas públicas de 2018, en cuanto a las áreas jurídica y normativa.

Plan de auditorías

Las áreas auditoras están en procesos del resto de las auditorías programadas en el plan anual: 120 se harían en el segundo informe individual a finales de octubre 2018 y el resto, unas 90, del 28 de febrero de 2019 junto con el informe general , concluyó.