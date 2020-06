Cumplirían requisitos

La Asociación Socialista, en vías de ser un partido

Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), manifestó que este mes de junio se acaba el plazo para registrar nuevos partidos para las próximas elecciones, y al parecer solo la Asociación Socialista del Sureste habría cubierto los requisitos para lograrlo.

El funcionario recordó que el año pasado tres agrupaciones locales solicitaron al Iepac su registro como partido político estatal e iniciaron los trámites, pero solo la Asociación Socialista llegó hasta el final y parece haber cubierto todos los trámites, que le darían derecho a registrar candidatos a alcaldes y diputados en las próximas elecciones estatales.

Como parte del proceso dicha agrupación realizó asambleas distritales en las que reunieron determinada cantidad de electores para avalar el apoyo del electorado. Las listas de esos asistentes se cruzan con las de militantes de otros partidos a través de los listados del INE, y los que aparezcan como afiliados a otros partidos se les notifica para que respondan si ya no están en sus filas.

Victoria Maldonado añadió que en caso de que los otros partidos respondan que son sus militantes, entonces se deberá acudir al elector, para que éste diga si mantiene su afiliación con ese partido o decide cambiarse al Socialista del Sureste, además de que falta el informe del INE, que se tendría hasta julio.

El funcionario electoral precisó que esa parte del proceso, la confrontación con los electores para que determinen su filiación política, es la que ahora se les complica realizar, por la contingencia sanitaria.

Podrían no concluir a tiempo el proceso para decidir si se le otorga o no el registro de partido local a esa organización. Ante esa situación —continuó el entrevistado—, se analizan las opciones que podrían tener, sobre todo en caso de que se compruebe que esa organización cumplió con todos los requisitos y le corresponde su registro como partido político estatal, y no afectar sus derechos para participar en las siguientes elecciones locales.— David Domínguez

El funcionario anticipó que entre las opciones que están considerando para no afectar los derechos de esa agrupación, más que nada por la contingencia sanitaria, sería posponerlo hasta el próximo mes de agosto, cuando esperarían ya haberlo resuelto, o una segunda opción sería que se le otorgue el financiamiento de manera retroactiva al mes de julio, cuando la ley establece que es el momento en el cual debe recibir el financiamiento público.

El financiamiento público que le correspondería al nuevo partido político estatal, conforme a la ley, sería de 868,017.10 pesos, que se le entregaría en ministraciones mensuales hasta concluir el presente año.