La autoridad no los apoya

Transportistas se reunirán para buscar soluciones

Transportistas yucatecos se quejaron de la actual Ley del Transporte y anunciaron un próximo foro con los tres niveles de gobierno e integrantes del gremio para analizar y buscar soluciones a los problemas que hoy enfrenta ese sector.

Reunidos en las oficinas del Partido del Trabajo (PT), Francisco Rosas Villavicencio, comisionado político nacional del PT, indicó que se ha demostrado que varias leyes y reglamentos de Yucatán están desfasados e incluso algunos son hasta anticonstitucionales, como el Reglamento de Tránsito, que no se aplica de manera correcta.

Dijo que no se ha hecho una evaluación constante de las necesidades de los transportistas y obliga, con el exceso de cobros y pagos de permisos y multas, a que se tengan que elevar los costos, lo que genera impacto en los clientes, pues aumentan precios, insumos y productos que se transportan.

Asistieron a la reunión con los medios de comunicación Winston Javier Tamayo Escalante, director de la Comisión de Derechos Humanos del PT; Santiago Alamilla Bazán, encargado de la Escuela de Cuadros de dicho instituto; Alejandro Humberto Osorio, presidente de la Alianza Máxima de Organización de Transportistas dela de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A. C. (Amotac).

También estuvieron Emilio Méndez, presidente de la Coalición de Transportistas de Yucatán, Gabriel Uribe Ríos, delegado del área de carga de la Amotac, y Renán Rodríguez Canepa, integrante de la misma organización.

Discrepancias

“Hemos encontrado que hay muchas discrepancias; por ejemplo, cosas que no existen. Hay una violación al artículo 370 del Reglamento de Tránsito al no existir una terminal de carga en el periférico para vehículos de más de 10 toneladas”, dijo Rosas Villavicencio.

Dijo que una violación a los derechos humanos de los transportistas es que no formen parte del Consejo Consultivo de Tránsito y Vialidad, no los han invitado, no obstante que el artículo 485 menciona que el secretario de Seguridad Pública tiene la facultad para hacerlo. “A la hora de tomar una decisión los compañeros no están representados”.

Destacó que otras cosas preocupantes son la responsabilidad y los daños. Dijo que los transportistas están de acuerdo con que la responsabilidad civil debe ser del propietario, pero en el caso de personas que manejan alcoholizadas las multas deberían pagarlas ellos, pero terminan pagándolas los transportistas que son los dueños del vehículo y si no las pagan no les devuelven los vehículos, cosa que consideran injusta.— Luis Iván Alpuche Escalante

Humberto Osorio aseguró que desde hace tiempo han insistido en diálogos con la autoridad, pero ésta se cierra en una situación en la que menciona que la única que puede modificar normas y leyes es el Congreso.

“No hay voluntad de ninguno de los miembros del congreso para platicar ampliamente con esta coalición para exponer nuestras propuestas y demandas en los foros adecuados y eso nos obliga a actuar de una manera que hemos tratado de evitar. Se han hecho manifestaciones en carreteras federales, pero no hemos querido afectar a Mérida”.

El dirigente transportista advirtió que si no se obtienen respuestas categóricas a las demandas, tomarán medidas más drásticas.

Detalló que la Coalición de Transportistas tiene gran número de afiliados del transporte organizado de Yucatán; en Progreso tienen diferentes organizaciones, como la Canacar (Cámara Nacional de Carga) o la Conatran (Confederación Nacional de Transporte).

El dirigente apuntó que también está la Amotac en dos vertientes, una es la alianza máxima que preside, y la Alianza Mexicana que dirige Rafael (Ortiz Pacheco) en Ciudad de México; sus representantes aquí son Uribe (Ríos) y Andrés Poot.

Otro de los transportistas dijo que hay una parte en el Reglamento que durante muchos años no se aplicó y ahora sí, “para que las cosas se hagan bien”.

Dijo que entienden y quieren colaborar para que las cosas se hagan bien, pero cuando lo único que obtienen son golpes a su economía, entonces hay que protestar.

“De por sí el Servicio Público Federal (SPF) de Transporte está por los suelos, desde el momento que vino la liberación del transporte a nivel nacional, los transportistas perdimos el derecho a manejar la carga de las empresas, porque ahora toda empresa maneja su propia carga. El SPF cada día va desapareciendo y no poco a poco”, aseguró.

En la plática se recordó que en 1994, en todos los lugares donde había carga para mover, Cementos Maya, Mitza, caleras, ahí estaban ellos.

“Ante la liberación del transporte desaparece el trabajo, pero se les dice que sí les van a dar y se nos paga equis cantidad, y eso es porque junto con la liberación vino también la desaparición de las tarifas que nos apoyaban para tener medianamente certeza para nosotros.

“Ahora con los permisos que tenemos que pagar, en realidad los fletes que hacemos a nivel local o federal no alcanzan para pagar los permisos que nos piden, luego vienen las multas que nos cobran al doble y no tenemos derecho a descuentos.

“Las empresas tienen vehículos con placas particulares: tráileres, unidades de tres ejes, tandems o de dos ejes como los rabones, cualquiera de estas unidades es igual en riesgo, capacidad y en muchas cosas, y ellos libremente pueden circular o si tienen una multa van en el tiempo perentorio y les hacen el 50% de descuento. Es una injusticia, hay dos pesas y dos medidas”.

Los transportistas agradecieron al Partido del Trabajo el abrirles ese espacio para plantear sus demandas.

Pidieron a las autoridades la oportunidad de un diálogo, y se dijeron prestos para que de manera organizada y sin lesionar a nadie lo tengan.

Con ello, dijeron, los transportistas esperan lograr eliminar estos reglamentos hechos hace muchos años sin tomar en consideración el grave perjuicio que se le hace al transportista local y foráneo.

Cerrada

Diálogo

