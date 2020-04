La Beneficencia no se da abasto

Crecen solicitudes de apoyo a ese organismo estatal

Las solicitudes de apoyo al Instituto de Beneficencia Pública del Estado se incrementron considerablemente en los últimos días, ya que se reciben de 15 a 20 peticiones al día por asuntos de salud y esta institución ya no se da abasto para atenderlos, informó Zhazil Méndez Hernández, directora del citado organismo.

“De las solicitudes lo que nos ha llegado en lo particular es más para apoyar a la gente que no puede ser atendida de manera directa por la urgencia en el sector salud; vienen por medicamentos y por otros tipos de servicios de salud, no propiamente por el coronavirus”, declaró.

Entrevistada en las instalaciones de la citada institución luego de recibir una donación de 20 mil cubre bocas por parte de la Asociación China Península de Yucatán, la directora consideró que de manera coyuntural, quizás por el coronavirus que es lo que más acapara la atención en el sector, reciben más solicitudes, pero no por ese virus, sino por otras causas de salud. Por ejemplo, citó que una persona que tiene una fractura en un pie y no ha podido conseguir todo el material quirúrgico acude a la beneficiencia pública y se le aporta ese insumo.

“Pero no siempre se tiene lo que solicitan, y cada vez tenemos menos recursos para apoyarlos porque a diario tenemos gente. En este momento se ha incrementado más la demanda, ya que somos la institución que atiende al sector que no tiene ni seguridad social”, comentó.

Zhazil Méndez mencionó que a pesar de que actualmente por la contingencia sanitaria solo mantienen guardias paulatinas, al día les llegan de 15 a 20 personas a pedir apoyo en salud.

“Ya no nos damos abasto, no hay el recurso, así que quien guste donarnos algo sería bueno, desde un medicamento hasta lo que deseen y puedan”, abundó.

En cuanto a las donaciones, dijo que a últimas fechas han recibido varias, pero para apoyar las acciones contra el coronavirus. La mayor que les llegó fue precisamente de la Asociación China, con 20 mil cubre bocas.— David Domínguez Massa

