La calle 47, polo atractivo

Empresarios: el alcalde sí anticipa aspiración política

La propuesta de convertir la calle 47, del Paseo de Montejo a los terrenos de La Plancha, en un andador turístico-cultural, y el deseo que expresó el alcalde de Mérida de buscar un segundo período consecutivo para tratar de encabezar los destinos de la administración municipal, generan reacciones de dirigentes de otras cámaras empresariales de Yucatán.

Ahora, los presidentes de la Coparmex Mérida; de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, y de la delegación local de la Canacintra también emiten sus puntos de vista sobre las declaraciones de Renán Barrera Concha.

Como informamos, José Manuel López Campos, Alejandra Pacheco Montero y Michel Salum Francis, directivos de la Concanaco; de la Canirac, y de la Canaco, respectivamente, se manifestaron en forma contrastante sobre las intenciones del actual presidente municipal de la capital yucateca.

Para José Antonio Loret de Mola Gómory, líder de la Coparmex, para concretar el proyecto del andador turístico en la calle 47, es momento de realizar un proceso de socialización para que las organizaciones y la sociedad se manifiesten de manera abierta y transparente.

“Es importante los pasos previos para llevar al cabo los análisis técnicos a fin de conocer los pros y contras de una decisión de esa naturaleza. Una vez resuelta la primera fase, llegar a consensos anteponiendo el orden y desarrollo de la sociedad, después vendrían los actos de autoridad que como siempre, pedimos sean responsables y correctos”, expresa el presidente del Centro Empresarial de Mérida.

Pretensión política

De las aspiraciones de reelección del alcalde de Mérida, considera que “si bien es cierto que parece prematuro que hable de la posibilidad de reelegirse en el cargo sin cumplir siquiera un año de su actual administración, tampoco creo que sea algo que deba ocultar”.

“Si el alcalde está haciendo un buen trabajo y la ley se lo permite, como en efecto es, no veo porqué no pueda hablar en una entrevista sobre sus aspiraciones políticas o sobre su futuro como servidor público, siempre y cuando todas y cada una de sus acciones, decisiones y el destino de los recursos públicos a su cargo durante sus tres años de gestión estén enfocados en todo momento a servir a la ciudad y a sus habitantes, y por ningún motivo a sus intereses personales. Llegado el momento, seremos entonces los ciudadanos quienes decidiremos con nuestro voto si merece ser reelecto o no”, añade.

Héctor Navarrete Medina, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, también apoya el plan de un andador en la calle 47, al que califica como “un espacio nato con características turísticas, un sitio peatonal que se requiere en esa parte del Paseo de Montejo, aunque también advierte de inconvenientes como la movilidad y la falta de estacionamientos en el área.

“Con ese plan se podrían crear otras iniciativas para que inversionistas también consideren la posibilidad de estacionamientos con segundo y tercer pisos. Es una buena idea aprovechar la vocación turística que se gesta en ese sector donde convergen atractivos turísticos, comerciales, hoteleros y culturales, una propuesta semejante a la que en su momento se pensó realizar en el primer cuadro de la ciudad que nunca cuajó”.

“Como hoteleros nos interesa que haya inversión para promover el turismo y la infraestructura comercial, pero también hay que tomar en cuenta otros rincones meridanos donde también se podrían hacer proyectos similares, como en Santa Lucía, Santiago y otros barrios meridanos”, continúa.

Valdría la pena

“En el caso de la calle 47 debe ser un plan integral que no sólo contemple el cierre de calles, porque es un tema que conlleva muchas cosas, vale la pena intentarlo”, subraya el empresario hotelero.

Sin embargo, en relación con la intención de Barrera Concha de ser por segunda ocasión consecutiva alcalde meridano afirma, a título personal, que es muy prematuro. “Me parece que se adelanta a los hechos y todavía no son los tiempos naturales para hacerlo”. Y destaca que como cabeza de una agrupación que agrupa a 170 socios no podría abundar más, ya que cada uno de los integrantes de la asociación tiene una ideología y una forma diferente de pensar.

El licenciado Alberto Abraham Xacur, aunque dice que es partidario de que se creen polos turísticos dentro de Mérida, habría que ver el proyecto completo del andador en la calle 47.

“Al hablar del cierre de una calle se tendría que pensar en una vía alterna, y la 47 es una arteria que se utiliza mucho para llegar a la calle 50 para conectar con el Centro, y aunque lo pienso no veo otra opción ahora para sustituir ese acceso. Hay que analizar qué otras acciones se deben hacer para no perjudicar la movilidad de la ciudad. Quizás no un cierre total, ampliar las aceras para que sea una vía de menor velocidad, pero primero debe haber un consenso con los habitantes, vecinos, comerciantes…, es necesario”, sugiere.

Al igual que otros dirigentes, el de Canacintra local juzga que sí es prematuro en este momento que el alcalde Barrera Concha se refiera a una reelección cuando aún no cumple su primer año en esta administración.

“Con la nueva ley existe ahora la posibilidad de la reelección de los alcaldes, por lo que parece obvio que todo presidente municipal que gana un primer período ya piense en otro período. En el caso específico de Renán, ya la ciudadanía lo reeligió porque consideran que hizo un buen trabajo. En estos dos años y un poco más que le quedan de su administración creo que debe concentrarse en realizar un buen trabajo y ya después ver si contará de nuevo con apoyo social, pero definitivamente es prematuro hablar de eso ahora”, apunta el licenciado Abraham Xacur.— Carlos Cámara