La Canaco prevé que la movilidad sea libre pronto

“No es lo que quisiéramos, pero sí lo que esperábamos por lo platicado con las autoridades. Esperamos en unos 30 días ya se estén retirando las restricciones toda la semana, y no solo unos días”, expresó ayer Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, sobre la reducción de restricciones a la movilidad que se aplicara a partir de la próxima semana en el Estado.

Aunque los riesgos siempre existen, el líder de los comerciantes consideró que el reducir las restricciones no sería muy riesgoso, considerando que aun cuando los contagios de coronavirus persisten, se mantienen estables y hay una baja en los hospitalizados, precisamente esto último permitió tomar esta decisión.

Ayer informamos que, con el avance que registra Yucatán en la vacunación contra el coronavirus, el gobierno del Estado anunció nuevas disposiciones, para continuar con la apertura gradual y de forma segura de las actividades, reduciendo las restricciones.

Entrevistado al respecto Rodríguez Gasque manifestó que este anuncio es en realidad es lo que esperaban, sin duda lo más importante en lo comercial y de servicios, para negocios como restaurantes por citar un ejemplo.

“Evidentemente el fin de semana es más importante (cuando si continuará la restricción de horario para el funcionamiento de negocios y el tránsito vehicular), quisiéramos que la reducción de las restricciones fuera toda la semana, sin embargo es un primer paso muy importante para que en los próximos días se anuncien disposiciones favorables, y fue gracias al impacto de la vacunación”, indicó.

Indicó que el cambio fue posible gracias al avance en la vacunación de la población, ya el sector de quienes tienen de 30 a 39 años están recibiendo su segunda dosis. Los de 18 a 29 ya se aplicaron la primera y solo les faltará la segunda.

“La próxima terminan con la segunda dosis los de 30 a 39 años y, en menos de 30 días ya estarán inmunizados, con lo cual podemos empezar en ese tiempo la eliminación de las restricciones, cuando además ya solo faltará la segunda dosis los de 18 años en adelante”, precisó.

Buen Fin

El líder empresarial estimó que para el programa anual del Buen Fin, en noviembre, esperan ya estar en otras condiciones, de ser posible hasta sin restricciones.

El empresario opinó que, definitivamente reducir restricciones implica riesgos, pero las cifras en torno al Covid-19 se han mantenido estables y eso permitió hacer modificaciones, como el regreso a clases presenciales y otras situaciones que se han dado, hasta llegar a esta última decisión del gobierno del retiro parcial de restricción a la movilidad.

“En menos de 30 días cuando los recién recibieron su segunda dosis ya estén inmunizados, esperamos ver ya pasar a la segunda parte, o sea el retirar las restricciones toda la semana, si no pasa nada importante que pudiera impedirlo”, agregó.

Consideró que la base más importante para poder llegar a esto, al retiro de las restricciones, fue la vacunación, que ya la todos los grupos tengan su esquema completo, los números en este aspecto se ven favorables en todas partes.

“Los datos de gente hospitalizada o con defunción es muy significativo al reportar que se trata más de gente no vacunada, no esperamos que bajen los contagios, más con el tema de la cepa Delta seguirán los contagios, pero no los hospitalizados, hoya incluso hay más contagios que en el momento de inicio de la pandemia, pero no llegan al hospital tantos como en ese entonces, y arriba del 80% de los que llega, es porque no tienen vacunas”, afirmó.

Rodríguez Gasque reiteró que por el factor de la vacunación se espera que deba reducirse en los próximos días los hospitalizados por este mal, pero también insistió en que a pesar de tener la vacuna, todos deben continuar con las medidas de cuidado, sobre todo usar el cubre bocas.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA