La Canaco, sede de inmunización contra el Covid-19

Pamela Abimerhi Ayora llegó ayer con su madre Emma Ayora Monroy al módulo de vacunación que funciona en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida, y explicó a los auxiliares de la Secretaría de Salud que su mamá era del grupo de personas de 60 años o más que no recibió la vacuna contra el Covid-19 y deseaba se le aplicara.

La madre de familia no llevó la hojita de registro ante la Secretaría de Bienestar del gobierno federal que controla la campaña de vacunación, pero eso no fue impedimento para que la atendieran en ese momento.

Le pidieron la credencial de elector para comprobar su edad y residencia y enseguida pasó al área de espera, previo registro y cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Pamela explicó, en una entrevista con el Diario, que su mamá era una de las personas renuentes a recibir la vacuna por desconfianza, temor y desconocimiento de los beneficios. Ella la inscribió para que recibiera en Mérida la vacuna en abril pasado, pero cuando llegó la fecha no quiso ir al módulo de vacunación.

“Ahora que ve la situación de Mérida, ve cómo están aumentando los casos de contagios y que se avecina una tercera ola, hablé con ella, la convencí y aceptó ponerse la vacuna a regañadientes”, relató Pamela.

“Le hice ver que no le iba a pasar nada, que mi papá ya se vacunó y no le pasó nada, que todo iba a estar bien, que es una típica vacuna nada más para que si te da el Covid no te dé tan fuerte, platicando y platicando con ella me entendió, aceptó y la traje”.

Su padre fue una de las personas que se impacientó porque no llegaban a Mérida las vacunas para los de 60 años o más y cuando se inició la vacunación en Progreso acudió para lo vacunaran, ya tiene las dos dosis y está mejor protegido.

“Es importante la vacunación y es responsabilidad de nosotros los adultos y ciudadanos vacunarnos. Hay que cuidarnos y cuidar a los demás para tratar de disminuir los contagios”, dijo. “Hay que ser empáticos, no hay que ser egoístas y pensar que estamos cuidando a los demás. Si nos contagiamos, con la vacuna no nos dará fuerte, pero si contagiamos a alguien y sufre consecuencias graves va en nuestra conciencia. No cuesta nada la vacuna, es gratuita, es superfácil, solo te registras y rápidamente te vacunan. Además, hay una superbuena atención y trato excelente”.

Otra mujer vacunada en el módulo de la Canaco fue Nidelvia Antonia Dzul Ek, vecina del fraccionamiento Yucalpetén, quien también tuvo palabras de agradecimiento para las personas que trabajan en ese campamento de vacunación.

Ella tampoco imprimió su papelito, llegó con la hoja de registro y no tuvo problemas para que la vacunaran. Al contrario, su condición de discapacitada y enferma delicada hizo que la atención sea esmerada y rápida.

Le tocaba ir al módulo instalado en el Periférico por el rumbo a Dzityá, pero se le dificultó el traslado porque usa silla de ruedas y lleva un catéter permanente en el estómago por un problema de riñones.

Sus dos hermanos la llevaron al módulo de la Canaco porque es el más cercano y afortunadamente no tuvieron dificultades para que Nidelvia reciba la primera dosis de la vacuna Pfizer. — Joaquín Chan Caamal

No le dolió la pinchada ni tuvo alguna reacción o malestar durante el tiempo de observación, y quisiera que esa misma atención que recibió dentro del módulo se la dieran para el tratamiento que recibe con el catéter.

“Me dio embolia hace 17 años, después me vino la diabetes y luego me enfermé de los riñones, pero a pesar de esas enfermedades he logrado salir adelante con ayuda de mis hermanos”, comentó en entrevista. “Me apoyan, me ayudan, pero ellos tienen que trabajar”.

“Quisiera que el gobierno me ayudara, no tengo un apoyo para comprar mis medicamentos ni quien me ayude a cambiar los parches que tengo en la barriga, hay que cambiar el parche todos los días, aplicar una solución y curarme, pero eso no lo hace ni lo paga el Seguro Social”.

Se le informó que el Ayuntamiento de Mérida ofrece a los meridanos el programa “Médico a Domicilio” en forma gratuita de lunes a sábado.

Ella desconoce todo lo relacionado con este programa y por ello no se ha inscrito. Por su condición de salud se le dificulta realizar gestiones y trámites, casi no sale de su casa por el uso de la silla de ruedas, pero le gustaría que personal del Ayuntamiento la contacte y le explique si puede recibir ese servicio.

En ese sentido, proporcionó su dirección, en la calle 59-B-3 número 298 entre 124 y 126 del fraccionamiento Yucalpetén, y su número de teléfono celular 9994-99-13-95.

Inmunización Más

Hoy toca el turno a las personas que tienen 56 años de edad en la vacunación.

Dosis

El módulo de vacunación contra el coronavirus en el centro de convenciones de la Cámara de Comercio aplicó en el primer día 1,380 vacunas (a personas de 59 años), 1,170 (58 años) y ayer llevaba más de 500 hasta el mediodía (57 años).