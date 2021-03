La candidatura de Ramírez Marín, con apoyo del PRD

Partido va “con el ciudadano, no con los colores”

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que postulará a la alcaldía de Mérida a Jorge Carlos Ramírez Marín en una candidatura común para competir en las elecciones del próximo 6 de junio, informa un boletín.

El senador agradeció la confianza del partido del Sol Azteca por la suma de esfuerzos para crear juntos un proyecto para Mérida y sus ciudadanos.

“Es primera vez que una fuerza distinta a la mía me apoya en una candidatura, eso me llena de orgullo y particularmente de emoción porque los que me apoyan son, en primer lugar, este PRD yucateco con el que tenemos tantas anécdotas de lucha”, indicó el legislador.

“En esta unión con el PRD estoy viendo a las universitarias, a las amas de casa y a los académicos que con una ideología de izquierda quieren lo mismo que yo: una ciudad igualitaria, incluyente y para todos”, aseguró.

Ramírez Marín destacó las coincidencias con el partido de izquierda para trabajar en una Mérida donde todos tengan los mismos derechos y oportunidades.

“Hoy la coincidencia entre nosotros es Mérida, sin banderas y sin colores, pero no solo para los que nacieron aquí, también las personas que han decidido vivir aquí, que nos escogieron como destino y nos están confiando a sus hijos”, agregó.

La secretaria general del comité nacional del PRD, Adriana Díaz Contreras, reconoció la amplia trayectoria de Ramírez Marín, además de su gran conocimiento y amor por su estado y por Mérida, lo que lo convierte en la mejor opción para construir la ciudad que todos los meridanos merecen.

“Apoyamos la candidatura común de Jorge Carlos, sin duda será un candidato de propuestas, quien llevará una plataforma en este proyecto que permita la inclusión, la equidad de género e igualdad de derechos. El PRD se complace en hacer pública esta candidatura ciudadana. Jorge Carlos tiene toda la experiencia, su trayectoria habla por él”, mencionó.

En su intervención el legislador local del PRD, Alejandro Cuevas Mena, resaltó que la adhesión con Ramírez Marín se debe a que es “el mejor perfil para Mérida” y enfatizó que la estrategia de ir en candidatura común es porque están “yendo con el ciudadano, con la persona, no con los colores”.

Ramírez Marín afirmó que su proyecto para Mérida está abierto para todos los que deseen construir verdaderos cambios, que permitan cerrar la brecha de desigualdad y que Mérida ya no sea una ciudad dividida, donde unos gozan de todos los servicios y otros no cuentan con la misma suerte.

“Una ciudad donde no cuente en qué colonia naciste, sino que cuente simplemente que eres meridano y tienes los mismos derechos. Que cuente efectivamente que participas en la construcción de los presupuestos, en las decisiones de la infraestructura y sobre todo de aquellas cosas que te pueden afectar o cambiar tu vida, en esa lucha vamos juntos, Jorge Carlos Ramírez y el PRD”, señaló el legislador.

En el evento estuvieron el presidente estatal del PRD, Luis Manzanero Villanueva, la secretaria del PRD Yucatán, Teresita Borges Pasos, y el secretario de organización y planeación del PRD nacional, Camerino Márquez Madrid.