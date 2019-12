La CFE es blanco de debate por un nuevo impuesto

Polémica por un cobro

“Confirmado: CFE y yo no aprobamos ningún descuento a través de los recibos de la Comisión Federal”, escribió en un mensaje al senador Jorge Carlos Ramírez Marín la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, al responder a un planteamiento del legislador yucateco sobre el pretendido cobro del impuesto de seguridad mediante los documentos de consumo de energía eléctrica.

“Es prácticamente lo que reprodujo la secretaria en un tuit”, manifestó ayer Ramírez Marín durante una entrevista.

Se refería a un comentario de Rocío Nahle en Twitter que dio pie a versiones encontradas, dos días después de que el Congreso del Estado aprobó el impuesto —llamado oficialmente derecho por servicios de infraestructura tecnológica en materia de seguridad— como parte del paquete fiscal 2020.

La polémica sabatina comenzó con un tuit del senador Ramírez Marín y se prolongó con reacciones del gobierno del Estado y de legisladores del PAN que salieron a respaldar la versión del Ejecutivo estatal.

A temprana hora, el senador priista escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Después de una conversación con la secretaria de Energía @rocionahle puedo afirmar que la @CFEmx no aplicará ningún cobro de impuesto estatal en Yucatán. Ambos decidieron (que) no existe fundamento legal a tal medida”.

Minutos después, Rocío Nahle le respondió por la misma vía: “Efectivamente, el recibo de consumo de electricidad que expide la @CFEmx es un documento oficial federal y se administra con total responsabilidad para los usuarios en México. Y no está a disposición para manejos externos”.

En un comunicado que reproducimos en otro lugar de esta página, el gobierno del Estado dijo que la propuesta de cobro mediante los recibos de electricidad ya había sido considerada viable por un alto funcionario de la División Comercial Peninsular de la CFE y agregó que le causan extrañeza las declaraciones de Rocío Nahle. Incluso, recordó que desde hace muchos años decenas de municipios cobran por esa vía el Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Nada nuevo

Entrevistado en la mañana, el senador Ramírez Marín manifestó que desde que comenzó a mencionarse el tema del derecho y su probable cobro mediante los recibos de la CFE planteó a la Secretaría de Energía y a la propia Comisión cómo era posible que se cobrara un impuesto estatal en esas condiciones, porque es un procedimiento jurídicamente inadecuado.

“El día de ayer (viernes) tuve una conversación larga con la secretaria y ella coincidió en que es un asunto que rebasa la esfera de las atribuciones de CFE, que estaría avalando una práctica peligrosa para la propia Comisión, y me pidió esperar a una consulta que iba a hacer con el director de CFE (Manuel Bartlett)”.

Finalmente, la secretaria de Energía le escribió un mensaje en los términos que reproducimos al principio de esta información.

No se baja la guardia

“La verdad es que Energía está trabajando muy fuerte en su tema: electricidad más barata para los yucatecos”, apuntó el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. “No se ha descuidado la gestión para bajar tarifas y debo reconocer la gran disposición de la secretaria y del director de la Comisión”.

También consideró que la posición de Rocío Nahle sobre el tema del impuesto es la confirmación de algo que parecía venir.

“Respeto absolutamente la voluntad tanto del Congreso como del gobierno”, agregó. “Son cosas que competen al ámbito estatal y a la decisión de los diputados. Lo que a nosotros nos toca es el ámbito de la relación con el gobierno federal”.

“Yo reconozco las necesidades del gobierno, reconozco los orígenes de las necesidades, reconozco el peligro de que no tengamos recursos para atender un tema tan delicado como la seguridad, pero desde el punto de vista jurídico había una situación que representaba una complicación que ahora está confirmando la secretaria”, prosiguió. “La CFE no puede tasar un impuesto en proporción a un servicio que no te está brindando”.

La reducción de tarifas

En relación con las gestiones para reducir las tarifas de electricidad, Jorge Carlos Ramírez agregó que este tema sí es competencia de la Secretaría de Energía y “hay buenas noticias en puerta” .

“De acuerdo con lo que se ha estado viendo y trabajando con la secretaria, es una de las tareas fundamentales, una de nuestras necesidades prioritarias”, apuntó. “Hay avances y corresponde a las instancias federales darlos a conocer”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Posiciones

Rocío Nahle dice que ni CFE ni Energía avalan un cobro estatal mediante los recibos de luz.

Otra versión

El gobierno del Estado difundió ayer mismo un documento en el cual un alto funcionario de la División Comercial Peninsular de CFE manifiesta que es viable la propuesta de cobro que le planteó el Ejecutivo local.

El visto bueno

Como cabeza de sector, la Secretaría de Energía tendría que dar el visto bueno a un eventual acuerdo entre la Comisión y el gobierno del Estado.

Confirmación

El senador Ramírez Marín señala que Rocío Nahle, quien fue su compañera en la Cámara de Diputados, le confirmó en un mensaje su posición sobre el pretendido cobro del impuesto de seguridad mediante los recibos de consumo de electricidad.

