La CMIC: el Tren Maya todavía no genera derrama económica

El sector de la construcción de Yucatán no ve todavía alguna derrama

económica del proyecto del Tren Maya en la entidad y tiene dudas sobre su arranque porque ve que el gobierno federal ni siquiera lo incluyó en el Presupuesto de Egresos de 2020.

Raúl Aguilar Baquiero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán, declaró que esta agrupación ha dado seguimiento al Tren Maya y hasta ahora no ven una derrama económica por ese proyecto.

“Vemos que siguen en la fase de proyección, de trabajos de ingenierías, pero

no vemos ni siquiera en el presupuesto de egresos de la federación que está

en la cámara de diputados en proceso de aprobación que tenga muchos

recursos”, señaló. “No vemos claramente un tema que refleje que esta obra

pudiera arrancar. Lo he dicho reiteradamente, cualquier tipo de inversión en infraestructura es bienvenida, pero hoy por hoy no le vemos certeza al Tren Maya porque no hay tiempos definidos”.

¿Quiere decir que todavía sigue en proyecto? preguntó el reportero del

Diario.

“Están en proyectos, en ingenierías, en cómo van a definir los sistemas”,

reiteró. “Hoy no veo con certeza una fecha de cuando arrancará la obra,

cuando menos de acuerdo con la información que tenemos disponible”.

El ingeniero Aguilar Baquiero, quien también es presidente del Consejo

Coordinador Empresarial de Yucatán, habló de la crisis que atraviesa la

industria de la construcción nacional que, según dijo, en agosto tuvo la

caída más estrepitosa e histórica al registrar un acumulado de menos 10.2% en el valor de la producción de la construcción a nivel nacional.

Dijo que la falta de obra pública está dañando a esta industria, excepto a

Yucatán por las inversiones privadas locales, nacionales y extranjeras, pero

la CMIC tiene una leve esperanza de que frenará esta caída del valor de la

producción porque hace unas semanas la Secretaría de Hacienda federal

anunció que licitará 873 proyectos a finales de 2019 que se ejercerían en 202. Este adelanto en las licitaciones son acciones que deben de realizar

los gobiernos para poder dinamizar la economía nacional.

¿Esta caída ha generado cierre de empresas, despidos masivos o

endeudamiento? le preguntamos.

“La realidad es que hablando a nivel nacional, estos 10.2% acumulado de caída de la producción afecta a muchos estados que no tienen un sustento en la inversión privada”, dijo. “Lo que a Yucatán, de una u otra forma, ha

ayudado a mitigar este problema, es que la confianza de la iniciativa

privada local, nacional y extranjera se refleja en más inversiones lo que ha

dinamizado la industria de la construcción en nuestro estado”.

¿Sabe si el gobierno federal destina presupuesto para la nueva planta Mérida IV de la CFE el próximo año? preguntó el reportero del Diario.

“Prácticamente la planta generadora forma parte de los tres o cuatro temas

que no ha soltado el sector privado de Yucatán, que se resumen en más abasto de gas natural, baja en las tarifas eléctricas, solución a los problemas con las trabas para los parques de energía renovable, y termina con esta nueva planta eléctrica”, recalcó. “Haciendo un poco de recuento, hoy por hoy tenemos las tarifas más caras del país, pagamos 15% de más, y parte de esto es porque nuestras plantas de la CFE que tenemos trabajan al 30%

porque usan combustóleo y traemos electricidad de fuera, eso lo encarece.

Hay que ir en orden, tenemos la certeza, estamos seguros que sí se va a

solucionar el tema del gas natural, si bien es cierto que falta un poco de

certeza para cuándo, tenemos la confianza de que será en el primer semestre de 2020”.

“Con esto podríamos tener más volumen de gas natural y podemos tener las

plantas de CFE al 100% y ayudaría a bajar las tarifas. Y si ayudamos que se

destraben los problemas de los parques eólicos y solares, que algunas

enfrentan demandas de amparo, puede ayudar más; y todo esto lo cierra la

planta Mérida IV que ayudaría a terminar con esos problemas y de tener la

producción eléctrica segura y suficiente”.

Aguilar Baqueiro destacó que Yucatán está alejado de los problemas graves

por la caída de la industria de la construcción porque el estado goza de la

confianza de la iniciativa privada y no ha dejado de invertir.

Principalmente le crea ese ambiente de confianza por la buena seguridad, el clima de paz que se vive en el estado, el sólido tejido social que

caracteriza a la entidad y la certeza jurídica en los proyectos.- (Por Joaquín Chan Caamal).