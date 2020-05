La Codhey sigue de cerca varios “toques de queda”

La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) prepara medidas cautelares contra los ayuntamientos de Progreso y de Kinchil por aplicar restricciones que violan los derechos humanos.

Una primera medida cautelar contra el Ayuntamiento de Umán por los mismos motivos, ocasionó que el alcalde Freddy Ruz Guzmán levantara ayer, como informamos en otra nota, el “toque de queda” que impuso la semana pasada como una forma de controlar la salida de la gente de sus hogares y evitar los contagios y propagación del coronavirus.

El investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady, doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, calificó el “toque de queda” de algunas autoridades municipales como “una medida ilegal a todas luces”.

“Las autoridades local y federal están tolerando ese tipo de medidas extralimitadas dictadas por algunos municipios en nombre del control sanitario y del coronavirus y se hacen de la vista gorda”, dijo el doctor Baños Ramírez.

“Dicen, si no hay quejas de parte de alguna organización de la sociedad civil o defensora de los derechos humanos, o de los ciudadanos mismos, pues entonces vale, que lo hagan. Es lo que estamos viendo en Umán y Progreso, pero no solo en Yucatán implementan estas medidas ilegales, sino también en otras partes de la república. Algunos ayuntamientos toman estas medidas y la población lo tolera, y como se tolera, las autoridades se hacen de la vista gorda aunque sea ilegal. No es de competencia de un municipio hacer una declaración de toque de queda ni aplicarla”.

En entrevista, Miguel Óscar Sabido Santana, titular de la Codhey, recordó que la comisión tiene abierto un proceso contra Umán por este tipo de situaciones de impedimento de libre tránsito, y también contra Kinchil y Progreso por esos motivos.

Hace 15 días la Codhey envió un primer comunicado a las autoridades estatales y municipales donde pedía que si bien deben dictar medidas para proteger la salud de la población, éstas no puede ser violatorias y ni deben de restringir los derechos humanos de los ciudadanos. “No pueden transgredir los derechos humanos como el hecho de limitar, prohibir o restringir el tránsito de las personas, eso no es posible, no es correcto, no hay un estado de excepción determinado por el gobierno federal, que es la única autoridad facultada mediante el presidente de la República, con autorización del Congreso de la Unión, que tiene la facultad de decretar esta medida extrema”.

Valoraciones

El maestro en Derechos Humanos Sabido Santana dijo que sí se pueden restringir y limitar algunos derechos preponderando otros derechos elementales, pero cuando colisionan un derecho con otro, se tiene que hacer una evaluación y una ponderación para ver cuál debe prevalecer.

En el caso específico de estas medidas de restringir el libre tránsito, sí están atentando contra los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, la Codhey no está de acuerdo con su aplicación y pide a las autoridades municipales que reconsideren su actitud.

“Nos enteramos que el Ayuntamiento de Progreso aplicará varias medidas, una de ellas para limitar el tránsito, no consideramos que sean las más correctas por lo que vamos a emitir una medida cautelar. Sí es difícil, sabemos que es un tema polarizado, hay gente en contra y a favor, pero nosotros tenemos que vigilar el respeto de los derechos humanos. Si son violatorios de los derechos humanos tenemos la posibilidad de emitir medidas cautelares y al final emitir una recomendación”.

“Independientemente de las medidas de la Codhey, si una persona considera que también le están coartando sus derechos, puede recurrir a las autoridades judiciales o al amparo. Hay varios mecanismos legales para que puedan defender sus derechos y pueden fincar responsabilidades a quienes cometen actos violatorios a sus derechos humanos y constitucionales”.

Casos

El ombusdman yucateco dijo que otros casos que atiende la Codhey son una queja de unas personas contra un retén policiaco en Dzilam de Bravo que no les permite entrar a un terreno de su propiedad y de la pareja de ciudadanos de la tercera edad de origen estadounidense que vive en San Crisanto desde hace años.

En el primer caso ya integran el expediente y en el segundo recaban la información oficial de las autoridades y también está en espera de la mediación que hay entre las autoridades estatales, municipales y los pobladores del puerto para solucionar en forma pacífica esta prohibición de que los extranjeros ocupen su vivienda en el puerto.

Se le preguntó si impedir la limitación del tránsito vehicular y peatonal no significaría exponer más a los ciudadanos al contagio al estar en las calles y sitios públicos. Respondió que cuando colisionan varios derechos, tiene que haber una ponderación, tiene que ser proporcional la situación que se está viviendo; la propia Constitución y las leyes de salud, y las estatales y municipales limitan algunos derechos, pero éstos tienen que ser proporcionales, no pueden ser absolutas. Y en el caso de la libertad de tránsito y la salud, ambos son iguales de importantes, obviamente la gran mayoría de los casos el derecho a la salud y vida es más importante que el de libre tránsito, sí puede limitar ciertos parámetros, poner ciertos candados, pero no restringirlas totalmente, como no puedas salir de tu casa, no puedes viajar en tu vehículo.

Puso como ejemplo las medidas dictadas por el gobierno del Estado como el viaje de una persona en un vehículo o de dos si es de servicio público, que haya limitación de pasajeros en los autobuses, que el conductor de un auto vaya solo en la parte delantera, evitar que la gente se concentre, el uso obligatorio del gel y del cubrebocas, que tengan la distancia recomendada, son medidas que limitan, pero no son de prohibición total, permiten el libre tránsito, permite que al menos una persona salga a comprar o realizar algún trámite de la familia, que el enfermo o el discapacitado se desplace al servicio que requiere.

El gobierno estatal da alternativas en estas limitaciones y por ello la Codhey no se manifestó contra las restricciones de control porque sabe los enormes esfuerzos que realiza para evitar los contagios del coronavirus, pero no puede dar carta abierta a los ayuntamientos para que hagan lo que quieran y los conmina para que dicten las medidas correctas que no de pie a los abusos de autoridad ni violaciones a los derechos humanos de las personas.

Tolerancia

Sobre el mismo tema del toque de queda, el doctor en Sociología Othón Baños consideró que de momento la gente tolera estas medidas de restricción extremas por el temor al contagio, pero definitivamente, la prohibición del libre tránsito es una medida violatoria de los derechos humanos y es ilegal.

Dijo que no ve el riesgo de que este “toque de queda” en Progreso tenga alguna trascendencia económica y social porque seguramente el alcalde (Julián Zacarías Curi) aplica esta medida extrema porque cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos del puerto pues ven demasiado peligro de contagio; pero prohibir el libre tránsito es un acto ilegal, una violación a un derecho humano y la autoridad municipal no tiene facultades para aplicar esta medida extrema.

Ve bien las medidas recomendadas y que se aplican para contener el avance del coronavirus, pero ya llegar al grado de prohibir, sancionar y encarcelar a quien esté en la calle en determinados horarios, eso ya es arbitrario, ilegal y violatorio de los derechos humanos.

El investigador también pidió a los ciudadanos que ayuden a las autoridades y que se queden en casa y que respeten las recomendaciones sanitarias. A los alcaldes les sugirió hacer uso de su poder de comunicación y liderazgo para que concienticen a sus habitantes para que no salgan a las calles si no desarrollan una actividad esencial o tienen alguna necesidad urgente.— Joaquín Chan Caamal