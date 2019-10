Confianza intacta

La Concanaco: En 2020 habrá más gas natural

Sobre los planes del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) para aumentar el volumen de gas natural para Yucatán, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), recordó que de acuerdo con información difundida por el organismo la “etapa 1” de la reconfiguración de la estación de compresión de Cempoala concluyó en febrero pasado.

“Consistió en que la estación operara de forma bi-direccional, es decir, recibiría gas natural del norte y comprimiría hacia el sur”.

Adicionalmente, indicó , el Cenagas tiene programada una segunda etapa que espera concluir en el primer trimestre de 2020 y que consiste en la instalación de dos compresores adicionales que le darán mayor flexibilidad a la estación de Cempoala.

“Pronto tendremos mayor volumen de gas natural. No estamos hablando de años, sino de meses”, dijo López Campos. “Lo importante es que con la entrada en operación del ducto Texas-Tuxpan ya se cuenta con gas natural para la península, ya están programadas las obras de 2020 para Cempoala por lo que sí se van a realizar. Lo que es cierto es que no lo tendremos antes del primer trimestre de 2020, pero no es tan lejana la solución”.

López Campos también señaló que los órganos reguladores de la energía apenas están completando sus equipos y espera que cuando eso ocurra haya mayor dinamismo en los trámites pendientes que hay con la industria, tanto en el otorgamiento-modificación-actualización de permisos, autorizaciones de inicio de operaciones y de tarifas, modificación y aprobación de términos y condiciones para la prestación de servicios y temas relacionados con la operación del mercado como las temporadas abiertas y el mercado secundario de capacidad.

“Lo que podemos decir es que en tanto se sigue desarrollando la infraestructura de ductos y redes de distribución, se cuenta con la tecnología denominada ducto virtual de gas natural comprimido o gas natural licuado para alimentar diversos centros de consumo en la península”, dijo.

El presidente de la Concanaco recordó que la mayor parte de la energía eléctrica que llega a la Península proviene de la hidroeléctrica de Chiapas y eso la hace muy cara y con el riesgo de apagones masivos como ocurrió por causas de los incendios en Campeche.

Planes

“Para 2020 tenemos la expectativa de tener suficiente gas natural, ya se pueden concretar proyectos de inversión porque eso abarataría el precio de la energía eléctrica de la CFE”, indicó. “Liberaría la capacidad de demanda, tendríamos suficiente energía porque las plantas de Mérida trabajarían al 100 por ciento de su capacidad con combustible más barato y limpio y tendríamos una cuarta planta que aumentaría la producción de electricidad”.— Joaquín Chan Caamal

Combustible Península de Yucatán

El sector comercial confía que en el 2o. semestre de 2020 ya se tenga más gas natural.

Ducto

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, señaló que el ducto Texas-Tuxpan ya está funcionando y el gas natural que llega por esa vía se manda a otros estados.

Destino

“Lo que dejaría de mandar Ciudad de Pemex a esas entidades con la entrada en funcionamiento del ducto de Texas-Tuxpan se puede destinar a la Península de Yucatán, pero antes se deben de hacer las obras programadas en Cempoala. Esta estación de compresión ya puede funcionar de manera bidireccional de sur a norte y de norte a sur, pero no está conectada al ducto de Tuxpan”.