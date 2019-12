La consulta, opacada

El ejercicio sobre el Tren Maya, con varias deficiencias

A diferencia del sexenio anterior, este gobierno federal está haciendo consultas ciudadanas sobre sus proyectos no porque lo obligue un juez sino porque las quiere hacer, aunque las deficiencias en la organización opacan lo positivas que puedan ser, advierte el investigador Rodrigo Llanes Salazar.

A mi no me parece mal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diga que va a consultar sus proyectos de infraestructura, turismo, transporte y desarrollo —añade—, pero lo que me cuesta trabajo creer es que realmente vaya a tomar en cuenta las opiniones que pueda escuchar.

Imagen de una de las mesas de votación sobre el proyecto del Tren Maya en el municipio de Tunkás, en la jornada del domingo 15 pasado Otro aspecto de la jornada de votos sobre el Tren Maya en Tunkás ❮ ❯

Para bien o para mal, dice el colaborador editorial del Diario, el Presidente tiene muy claras las cosas que va a hacer; es muy testarudo, muy terco, y algunas cosas más democráticas o de derechos humanos no se le dan. Tiene muchas cosas positivas, y también negativas.

Rodrigo Llanes, investigador del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, fue entrevistado con motivo de la consulta sobre el Tren Maya efectuada el fin de semana pasado.

Fue algo muy complejo, que también generó mucha confusión entre la población interesada en el tema, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, explica. El gobierno realizó dos ejercicios separados y eso no quedó claro para todas las personas. Por un lado, hizo una consulta a las comunidades indígenas, a la que está obligado por la Constitución, y por otro lado, lo que llamó Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano.

Hay cosas que pueden ser de percepción o de opinión, apunta Llanes Salazar. Por ejemplo, el gobierno dice que participó mucha gente, pero los críticos dicen que no participó casi nadie. La cifra es la misma y depende de cómo se mire, si es mucha o es poca. Sin embargo, hay dos cosas inobjetables que, desde mi punto de vista, salieron mal en la consulta:

1) Los protocolos y estándares internacionales establecen que los procesos de las consultas deben ser acordados con los consultados. En esta ocasión no fue así.

No hay una ley de consulta indígena en México, pero organismos como Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido lineamientos de cómo debe ser una consulta.

Uno de los estándares indica que el proceso de consulta debe ser acordado con los pueblos indígenas. Sin embargo, en la consulta sobre el Tren Maya el gobierno publicó el 15 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria de la consulta, el protocolo de cómo sería, definió fechas, el calendario, etc. Eso enncierra muchos problemas; por ejemplo definió que el proceso sea del 15 de noviembre al 15 de diciembre, pero en muchos pueblos y también en la ciudad en estas fechas hay actividades como los festejos del 12 de diciembre que nos motivan a preguntarnos si es una fecha pertinente para consultar. ¿La gente está interesada en asimilar información?, ¿en sentarse a discutir?

2) Tal vez el mayor problema, el de fondo, es que, contra lo que establecen los estándares, no se dio suficiente información a las comunidades para que pudieran emitir un voto informado, libre y razonado. La Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas dice con toda claridad que desde las primeras etapas de la consulta los pueblos indígenas deben contar con una evaluación de impacto social, ambiental y de derechos humanos de los proyectos a desarrollar.

En caso de no contar con esa evaluación, por lo menos se debería contar con un estudio preliminar. Pero en esta ocasión, el mismo gobierno admite que no lo tiene y, por tanto, no se dio.

El investigador de la UNAM pone como ejemplo como cuando a alguien le dicen que van a instalar una torre de electricidad frente a su casa, sin que le digan qué características tiene, qué riesgos se corren. Le pueden decir como argumentos para que acepte que la torre va a generar empleos por su construcción, que va a contribuir para abaratar la corriente, etc., pero sin una evaluación del impacto, uno no puede tomar una decisión informada.

Llanes Salazar señala que en toda la información proporcionada por el gobierno no hay ni una sola palabra sobre los riesgos, lo que resulta tendencioso porque todo proyecto los tiene, aunque menores a los aspectos positivos.— Víctor M. Dzul Zum

Polos de desarrollo

No se informó a las comunidades sobre los llamados polos de desarrollo que habría alrededor de algunas estaciones. No se sabe si serán como del tipo Cancún o la Riviera Maya, con los riesgos que eso implica.

Consultas específicas

El protocolo de la consulta indígena establece que si hay casos en que se acredite un impacto significativo, se harán consultas específicas.

Lo que se avaló

Lo escencial en este caso es qué fue lo que avaló la gente en la consulta: un medio de transporte o los polos de desarrollo; yo creo que solo un medio de transporte.

