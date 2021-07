La consulta popular es innecesaria y absurda, dice Renán Barrera

El presidente municipal de Mérida dijo que no participará en la consulta popular

MÉRIDA.- El alcalde Renán Barrera Cocha manifestó que no participará en la consulta pública que se realizará el domingo por considerarla un ejercicio absurdo.

Anoche, durante un transmisión en Facebook Live, el presidente municipal respondió a varias preguntas de internautas. Entre ellas recibió la de Armando Paredes, quien lo cuestionó sobre si iría a votar.

"No, no voy a votar. La aplicación del estado de derecho no debe estar sometida a una consulta. Imagínense que ustedes sean víctimas de algún delito o tengan alguna denuncia que realizar, pues la ley no debe aplicarse en función de consultas. Sencillamente hay que aplicarla", dijo.

El primer edil consideró que en estos momentos que vive el país invertir cientos de millones de pesos en una consulta es innecesaria cuando "es un hecho que se puede proceder o procesar a aquellos contra los que haya pruebas al respecto".

"Me voy a abstener de votar en esta consulta popular. Es una libertad de todos poder ejercerlo, en lo personal lo considero absurdo y no voy a participar", expresó.

En la transmisión también le preguntaron sobre el proyecto de reubicación del aeropuerto de Mérida. El alcalde señaló que de concretarse la obra a la Comuna le correspondería regular las 600 hectáreas de tierra que quedarían libres. Agregó que por el momento no tiene mucha información del tema, ya que se trata de un proyecto de la iniciativa privada y el gobierno federal.

¿Cuándo es la consulta popular?

El próximo primero de agosto se llevará a cabo la primera Consulta Popular en todo el país. Podrán participar más de 93 millones de personas inscritas en el listado nominal de electores a través de más de 57 mil mesas receptoras de opinión que el Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso instalar.

¿Qué se preguntará en la consulta?

Los y las ciudadanas podrán asistir a su mesa receptora, con los debidos protocolos sanitarios, a emitir su opinión señalando en una papeleta dos opciones: "Sí" o "No".

La pregunta será:¿Estás de acuerdo o no en que se lleven al cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantiza la justicia y los derechos de las posibles víctimas?