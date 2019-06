La corrupción, sobradamente diagnosticada

Un problema sigue latente

Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, reconoció que la corrupción es un grave problema en México y que ese flagelo está sobradamente diagnosticado.

Abordada antes de la conferencia “Vinculación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción”, que impartió en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) Yucatán, la comisionada señaló, sin embargo, que en transparencia “el país está bastante bien”.

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia indicó que para combatir la corrupción en el país se han creado varios sistemas (de transparencia, de archivos, de información, de fiscalización y anticorrupción) que tienen que hablarse entre sí.

“Tenemos que buscar hacer una especie de sistema de sistemas para que las cosas funcionen, mejore la transparencia, mejore la rendición de cuentas y la protección de datos personales para que se haga eficiente el combate a la corrupción”, indicó.

Ya en su ponencia, la comisionada mencionó que en otras partes del mundo para combatir la corrupción han apostado a fiscales unipersonales, mientras que en México se han hecho sistemas, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que se replican en las entidades federativas.

“Todos esos sistemas tienen herramientas. Una herramienta que tiene el Sistema Nacional de Transparencia es la plataforma nacional de transparencia, que tiene mucha información que se puede conectar a la plataforma nacional digital anticorrupción y eso puede ser el éxito de combatir la corrupción”.

Señaló que por mucho tiempo se hizo creer que la transparencia era la parte preventiva del combate a la corrupción. “Yo firmo que hoy en México, como están diseñados el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, la transparencia y el derecho a la información pueden ser mucho más proactivos en el combate a la corrupción”.

Propuesta

Sin embargo, tras resaltar que la Ley General de Transparencia ha sido calificada como una de las mejores del mundo, indicó que no hay correlación entre tener mucha más transparencia y mejores leyes con la corrupción. “Algo no estamos haciendo bien”, dijo, para luego reiterar que su propuesta es que todos los sistemas que se han creado en México no pueden trabajar de manera separada.— Iván Canul