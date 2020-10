La Cruz Roja realizará una colecta

Entregará apoyos y despensas alos damnificados

A partir de la próxima semana y hasta el viernes 16 próximo los voluntarios de Cruz Roja Mexicana delegación Yucatán recibirán apoyo en especie y económico para armar las despensas que entregarán en los municipios afectados por las inundaciones.

“Mucha gente desea donar a las personas que se encuentran afectadas por el paso de ‘Gamma’ y ‘Delta’, pero no encuentran la manera de hacerles llegar el apoyo a esas familias y en Cruz Roja Mexicana tenemos ese vínculo para hacerles llegar a las poblaciones la ayuda humanitaria”, expresó la delegada estatal Michelle Byrne de Rodríguez.

Las personas pueden donar de dos formas, ya sea a través de nuestra cuenta bancaria por depósito o transferencia bancaria, de donde también pueden recibir su deducible de impuestos, o en especie, entregando sus productos en la Base Norte en la calle 50 número 305, colonia Gonzalo Guerrero, a un costado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH Yucatán), de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, explicó.

Entre los alimentos que se solicitan figuran bolsas de kilo de frijol, arroz, avena, azúcar, leche en polvo, también pasta, aceite, galletas y enlatados como atún. También se recepcionarán artículos de higiene personal para bebés como pañales, toallas húmedas, jabón en barra, papillas, crema para rozaduras y biberones.

La Base Norte no funcionará como centro de acopio, de modo que no se recibirá ropa ni agua y en la medida de las posibilidades se pide a los donadores llevar la despensa armada para no manipular los productos ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19.

Los datos de la cuenta bancaria para quien desee solidarizarse en efectivo es Bancomer Cruz Roja Mexicana I.A.P. Cuenta 0190904996, Clabe 0129 1000 1909 0499 64; también se puede hacer a través del moneypool.mx/cruzrojayucatan. Más informes, comunicarse al teléfono 9999 440687.