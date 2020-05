Un ciberdelito da pie a odisea en el sistema judicial

Víctima de un delito cibernético el fin de semana, Carlos Aldana Herrera resume en pocas palabras la experiencia de recurrir a las autoridades en busca de justicia: “Es una pesadilla presentar una demanda en este país”.

Y es que, después del robo de identidad a que se enfrentó, ha palpado de cerca las fallas en el aparato de justicia al no poder responder con acierto a los retos que plantea la delincuencia asociada a la tecnología.

Incluso, considera increíble que una Policía Cibernética, como la que opera en Yucatán, todavía esté “en la edad de piedra en materia de procuración de justicia”.

El domingo pasado publicamos que Aldana Herrera vio esfumarse en minutos un trabajo de promoción de años al ser suplantada su identidad en perjuicio de su negocio Cenote San Ignacio, un parador ecoturístico que se ubica en Chocholá.

Delincuentes cibernéticos se apoderaron de las contraseñas del empresario y, con maniobras que infringen las reglas de Facebook, lograron que esta red social le eliminara su cuenta personal. No lo consiguieron con la página de Cenote San Ignacio, que tiene cerca de 50,000 seguidores, porque el propio Facebook activó su mecanismo de bloqueo ante varios intentos de Carlos Aldana de acceder a esa cuenta empresarial.

Los autores del ilícito sí lograron que se eliminara también la cuenta de Cenote San Ignacio en Instagram y utilizaron una tarjeta bancaria asociada a la cuenta en Facebook para promover “mensajes de odio” con imágenes del Yihad de los musulmanes.

La víctima del atraco cibernético contrató los servicios de un despacho especializado, que ubicó la IP (huella digital) de los delincuentes en Kanasín, con dirección exacta.

Aldana Herrera se dispuso a reportar los hechos a la Fiscalía General del Estado, para que la Policía Cibernética entrara en acción y, con el dato de la IP, pudiera dar con los autores del ilícito en la misma forma en que ha ubicado a otras personas que han cometido delitos utilizando herramientas tecnológicas.

El domingo pasado, día en que el Diario dio a conocer su caso, se comunicó al número telefónico 911 para reportar su situación.

En ese momento comenzó una odisea, que incluyó hasta una recomendación para que mejor recurriera a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), instancia que nada tiene que ver con este tipo de sucesos.

A continuación, el relato del propietario San Ignacio desde el momento en que se comunicó al 911:

—Es una auténtica pesadilla presentar una demanda en este país.

—Les expliqué que por mi situación de enfermedades respiratorias crónicas no me era posible ir físicamente a interponer la denuncia. Levantaron el reporte y me dijeron que a la brevedad se comunicarían conmigo.

—Esperé hasta el lunes a las 11 horas. Al ver que no se comunicaban llamé de nuevo para averiguar qué pasó.

—No me pudieron responder y pedí el número telefónico de la agencia que atiende los ciberdelitos.

—Me comuniqué para explicar ampliamente mi caso y me sugirieron que presentara un memorial en el que narrara lo que sucedió, anexando pruebas y documentos.

—Me comentaron que debía ratificar la denuncia y que por mi situación, al ser parte de la población de riesgo, había la posibilidad de que se hiciera la ratificación en mi domicilio después de que la denuncia se canalizara a la agencia respectiva.

—Me recomendaron que se presentara el memorial en la agencia más cercana, que para mí es la de Cordemex. Ayer lunes (anteayer) mandé a una persona a entregar el memorial, pero la agente Betsabé Pisté se negó a recibirlo alegando que debía ser personal. Se le expuso la situación y sugirió que se presnetara la denuncia ¡ante la Condusef!

—Volví a llamar a la agencia cibernética y me dijeron lo contrario de la mañana, que tenía que ser presencial o con poder notarial. Insensibilidad y falta de criterio. Por eso los ladrones actúan con total tranquilidad.

—Finalmente se aceptó la denuncia en la oficialía de partes, pero hay que ratificar, lo cual haré cuando acabe la pandemia y, quizás, el “hacker” que me perjudicó ya haya ido a vivir a Rusia.

—Y es que es una triste realidad: si bien te amoló un “hacker”, la burocracia y sus procesos te pueden matar.— ÁNGEL NOH ESTRADA