La educación es “rebasada” por los cambios, dice el rector de la Uady

Diagnóstico a la formación de los profesores

“No sé cómo suene lo que voy a decir, pero lo tengo que decir: la velocidad con la cual cambia el entorno social creo que nos ha rebasado a los sistemas educativos, estoy percibiendo que la gran mayoría está atrás de los entornos sociales”, expresó ayer José de Jesús Williams, rector de la Uady, al inaugurar la reunión de trabajo de la Comisión de Coordinación del Proyecto Ecalfor (Evaluación de la Formación del Profesorado en América Latina y Caribe), que incluye a universidades de Europa.

Sobre este evento, inaugurado anteayer, el decano de investigación, proyectos internacionales y transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melille de la Universidad de Granada, Oswaldo Lorenzo Vice, coordinador general de Ecalfor, añadió que en éste trabajan 19 instituciones en lo que denominan el consorcio.

Se trata de un grupo de entidades que conforman este ambicioso proyecto de la Unión Europea y están radicadas en nueve países: Ecuador, Brasil, Panamá, México, República Dominicana, España, Italia, Francia y Finlandia.

Enseñanza

Los objetivos, según se dijo en el evento, son realizar un diagnóstico sobre la calidad de la formación del profesorado de enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) que se imparte en diferentes instituciones de educación superior de América Latina y Caribe.

También diseñar, aplicar y/o mejorar los sistemas y protocolos de garantía de la calidad de las titulaciones universitarias de formación del profesorado de enseñanza obligatoria.

En este evento, que concluirá mañana domingo y se realiza de manera híbrida (presencial y a distancia por internet), el rector de la Uady se dijo un gran convencido del tema de la profesionalización, de la gran responsabilidad que tienen los maestros porque trabajan con personas para formar ciudadanos. Esperan que den la oportunidad de contar con sociedades y entornos más adecuados a lo que quiere el ser humano, por supuesto para beneficio del mismo.

Pero, continuó el orador, estoy percibiendo que la gran mayoría de los sistemas educativos está atrás de los entornos sociales, de lo que nos están demandando, quienes llegan a las aulas son niños con otras formas de pensar, con otras miradas, con otro sentir.

Jesús Williams añadió que muchas veces se pregunta si como maestro frente a ese grupo de estudiantes verdaderamente tiene las competencias para trabajar con ellos, “qué tipo de competencias debo tener, y cuando hablo de competencias hablo de un tema integral, conocimientos, habilidades, aptitudes, ¿las tengo?”.

“Eso es algo que me tengo que preguntar, porque al final cuando salen de la universidad la vida real es otra, ya tienen una edad en la que dicen ‘espérame, ¿en qué momento me hablaron de esta realidad en la cual tengo que estar inmerso y tengo que desempeñarme no solo profesionalmente?”, añadió.

En ese sentido, el rector comentó que este proyecto es maravilloso, “nos puede y nos dará la oportunidad de ir compartiendo esas buenas prácticas que seguramente existen y, de ser posible, que pudieran llevar al entorno a los pilares de todo el sistema educativo que son los maestros”.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Se informó que en la fase de pre-proyecto se diseñaron cuestionarios destinados a los responsables de los títulos de formación del profesorado de las instituciones de educación superior de los diferentes países del consorcio, para evaluar la formación de los futuros docentes.

Estos cuestionarios fueron sometidos a juicio de expertos, por parte de todos los integrantes del consorcio, y han sido administrados en todas las universidades que lo componen. El cumplimiento de los objetivos previstos está garantizado por la experiencia de las instituciones de educación superior de los países del programa y de las instituciones socias del consorcio en el diseño, aplicación y evaluación de los modelos de garantía de la calidad de la formación docente.

El rector advirtió que se les dará seguimiento y acompañamiento a las instituciones de educación superior de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de apoyarlas para lograr una mejora de su calidad formativa.

“Esto formará parte del principio de autonomía de las instituciones para desarrollar su papel crítico y propositivo sin límites impuestos”.

Además, indicó que se fomentará el desarrollo de determinadas capacidades por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas de formación, así como de movilidad, con los países asociados.

De un vistazo

Papel

El rector señaló que los docentes deben ir pensando cuál es su papel en el aula: transmitir conocimiento, enseñar, acompañar, orientar, dar a los estudiantes su espacio de autonomía para que aprendan, tomen decisiones y tengan responsabilidades desde temprana edad.