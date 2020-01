Año Internacional de la Enfermera y la Matrona: OMS

“La enfermería no es una profesión, es una vocación”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este 2020 como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona; en México anteayer se conmemoró el Día de las Enfermeras y de los Enfermeros.

Acorde a la OMS, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.

Además, comprende la promoción de la salud, la prevención de males y la atención dispensada a enfermos, personas con discapacidad o en estado terminal.

Para Grecia Seleny Medina Sánchez, licenciada en Enfermería y con 25 años de edad, cuando comenzó la carrera no tenía idea de que había tomado una de las mejores decisiones de su vida.

Estudiar enfermería, indicó, le ha enseñado a entender la responsabilidad que implica que alguien deje su vida en sus manos, que confíen plenamente en ella para darles atención cálida y humana.

A lo largo de su carrera, dijo, se he topado con muchas personas, pero a la que jamás olvidará es a la primera paciente que vio fallecer.

“Estuve un año y un poco más con ella. Me enseñó tantas cosas como ser humano: a tener mucha paciencia, a incluir a los familiares en el tratamiento de enfermería, y que alguien a quien no conocías, se puede volver tu familia. Gracias a ella sé que esto es lo que quiero y por ella seguiré con esto, brindando la mayor calidad y calidez posible”.

Diana Neftaly Yah Kantún tiene 22 años y eligió esa profesión para ayudar a las personas a recuperarse de cualquier padecimiento.

Todo ese conocimiento adquirido en tu formación te ayuda a sobresalir en situaciones difíciles, donde tienes que enfrentarte al dolor y dar el doble de lo mejor de ti para brindar ayuda, indicó. La mejor de las recompensas es la misma vida.

“Para mí la enfermería no es una carrera, es una vocación, una profesión que si no se hace con el corazón, no se puede hacer”, comentó.

Eduardo Baas tiene dos años de laborar con la agencia de enfermería Vitality.

“Desde el día que inicié mis labores siempre he entregado todo a favor de mis pacientes”, señaló. “Un punto muy importante que he aprendido en esta carrera es que, además de tener el conocimiento teórico, se debe contar con empatía y humanismo”.

Asimismo, aseguró que en su labor cada día se conoce a diferentes personas con diferentes enfermedades y, por tanto, con diversas historias que contarte.

“Aquí no existen las rutinas, todos los días son algo nuevo, pues uno nunca sabe a quién conocerá o qué es lo que le espera con su siguiente paciente”, apuntó.

En una ocasión, recordó, atendió a un cura y mientras prestaba sus servicios, siempre lo trató de una forma amable, digna y respetuosa. Quien tenga verdadera vocación en la enfermería sabe de antemano que esas son características fundamentales al tratar a un paciente.

“En los últimos días en que le atendí antes de que falleciera, tuve la oportunidad de convivir con él en su mesa; por la enfermedad que padecía llevaba una dieta muy estricta”, recordó.

El único día que su nutrióloga le permitió comer algo fuera de esa dieta, el religioso pidió ceviche de camarones. “Traíganme dos porciones”.

Al preguntarle Eduardo por qué pidió dos, el padre le dijo: “Te quiero invitar a comer por atenderme tan bien como nunca me han tratado”.

“Fue una gran experiencia como ser humano, esas muestras de agradecimiento te hacen sentir muy bien y como enfermero sabes que todo fue por brindar los cuidados debidos y precavidos, e hiciste sentir bien a un ser humano con un trato digno”.— Luis Iván Alpuche Escalante

Eduardo Baas explica cuáles son las características claves para laborar como enfermero.

Hay que empatizar

La empatía, expuso, es necesaria para comprender al paciente en todas las maneras posibles: su dolor no solo físico, sino emocional, más sabiendo que sea cual sea las circunstancia a nadie agrada la idea de estar internado en un hospital.

Al pendiente

“Por ello, los enfermeros debemos estar atentos ante cualquier necesidad de cada uno de los pacientes, no se trata solo de cuidarlos, sino de ayudarlos a sentirse mejor a pesar de la situación en la que se encuentran en ese momento”, dijo el profesional.

