La escasez, opción en Yucatán para traer inversiones

La reducción del programa monetario emergente que dispuso el gobierno de Estados Unidos para afrontar la crisis económica que generó la pandemia de Covid-19 en ese país abre oportunidades a Yucatán para traer nuevas inversiones extranjeras, consideró Luis Antonio Foncerrada Pascal, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.

Anteayer jueves publicamos en la Sección Nacional-Internacional del Diario que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos a partir de este mes desmontará el extraordinario estímulo monetario desplegado para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia, con la reducción progresiva de su multimillonario programa de compra mensual de bonos o activos.

Esto es, de 120 mil millones de dólares de compras al mes, lo reducirá en 15 mil millones mensuales con el objetivo de acabar completamente con el programa a mediados del próximo año.

Entrevistado sobre esta política monetaria que anunció la FED, el doctor en Economía Foncerrada Pascal precisó que en primer lugar el gobierno americano no está desmantelando el programa; por tanto, no hay que usar esa expresión.

Ese país seguirá con el programa de expansión de dinero, por lo que la FED comprará activos todavía, puntualizó. Lo que hará es reducir sus compras mensuales y eso no quiere decir que lo desmantela, pare o suspenda.

Aunque disminuya su volumen de compra, seguirá inyectando dinero a la economía, solo que más lentamente que antes.

“Es muy importante decir que el programa económico se mantiene, la compra de activos se mantiene, comprará en menores cantidades de lo que adquiría, pero la expansión de fondos sigue siendo muy importante. Son 100 mil y 90 mil millones de dólares cada mes, eso equivale alrededor del 8% del PIB de México cada mes. O sea, la expansión de dinero es fuertísima a pesar de la reducción de sus compras”.

En ese sentido, el efecto que tiene en Estados Unidos en general es un efecto expansionista muy importante; por tanto, la demanda y el consumo americano seguirán con el apoyo del programa emergente de la FED y los programas del presidente Joe Biden, que implican un efecto positivo para la recuperación económica de México.

“A pesar de la reducción de las compras con ese programa, sigue siendo un apoyo muy importante para la economía”, dijo el experto financiero y en macroeconomía. “No tendrá un efecto negativo para México, dado que se mantiene y la expansión sigue siendo muy importante, tendrá un efecto positivo en la economía americana y también en la mexicana”.

El doctor señaló que esta medida que iniciará la FED hay que leerla al revés, las bolsas de valores siempre son escandalosas y no hay que hacerles mucho caso porque son reacciones muy efímeras. La preocupación real es la inflación en Estados Unidos y México.

“En estos momentos es importante tener presente que la inflación puede ser por un exceso de demanda o escasez de productos”, refirió.

“Por lo visto no estamos enfrentando un exceso de demanda en México; por tanto, la inflación claramente proviene de la escasez de algunos insumos de metales, minerales, semiconductores, y esto incrementa los costos de esos productos”, destacó.

“Pero eso no se puede combatir más que incrementando la producción, no reduciendo la demanda. En ese sentido, una reducción de la liquidez o incremento de las tasas de interés pueden tener un efecto, pero no muy significativo”.

“En el caso de la inflación en Estados Unidos es algo similar, también proviene de escasez de insumos, materiales y productos”, explicó. “El presidente Biden hizo una encuesta hace un mes para identificar los productos que tienen escasez para que incremente la producción donde hay déficit”.

“Cuando se resuelva esta escasez de productos en Estados Unidos también se reducirá en México y Europa, no veo que se resuelva antes del próximo año. Vamos a cerrar en 6% la inflación en México y quizá para noviembre de 2022 sea de alrededor de 5.5%; hay que estar preparados para vivir con esos niveles de inflación”.

¿Qué otra oportunidad ve para Yucatán ante este panorama?, se le preguntó.

“En la medida en que se crean oportunidades de inversiones como las que se están dando, como las que ha anunciado el gobernador, mejora el empleo en Yucatán y ese empleo mejora el nivel de vida y el bienestar de los yucatecos”, señaló.

“Es muy importante promover la inversión en Yucatán, cuando uno está encerrado en su casa u oficina pensando que invitando al inversionista que venga, nadie lo escucha, así que está bien salir a buscar inversiones en el mundo. Es la manera de dar a conocer las ventajas del estado y propiciar la inversión extranjera”.

“Cuando se queda cruzados de brazos no se conocen los beneficios y los extranjeros no tienen manera de conocerlo. Qué bueno que el gobernador viaja al extranjero para exponer los beneficios que ofrece el estado”.

Pero el gobernador recibe muchas críticas por sus viajes, le planteó el reportero.

“La crítica a esos viajes es una crítica miope e infundada”, enfatizó. “La promoción para la inversión extranjera es fundamental, felicito la política del gobierno estatal de promoverla en el extranjero”.

El doctor Foncerrada Pascal consideró que en la medida que la economía americana siga su crecimiento, el consumo será mayor en Estados Unidos y también generará oportunidades de aumentar las exportaciones mexicanas.

Nicho Yucatán

El doctor Foncerrada Pascal se refirió al tema de la escasez y la inflación en Estados Unidos.

Ventajas en la entidad

Con este panorama económico bilateral, cree que dada la escasez que existe en algunos insumos importantes, se pueden propiciar más inversiones en general en todo el mundo, incluyendo en México y particularmente en Yucatán, que ofrece buenas condiciones a los inversionistas.

Atracción

Si se generan inversiones para crecer la oferta de esos productos se beneficia a todos los países que lo lleven al cabo, México y Yucatán deberían aprovechar esta necesidad de invertir en la producción de algunos insumos escasos, como los semiconductores, para que esas inversiones que se están dando para producirlos vengan a nuestro estado.