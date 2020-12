La estabilidad, “en juego”

Toma protesta el nuevo delegado estatal del PRI

De cara al proceso electoral de 2021, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, quien ayer rindió protesta como delegado del PRI en Yucatán, declaró que para quitarle espacios a Morena en el gobierno federal los partidos políticos no deben limitarse ideológicamente cuando se tiene el interés supremo de defender a la patria.

“Los intereses grupales, los propios intereses partidarios están sujetos a los intereses de la nación. Tenemos que pensar en México, no en el PRI. El PRI tiene que pensar en México, no en el PRI; el PAN tiene que pensar en México, no en el PAN; el PRD tiene que pensar en México, no en el PRD”, dijo.

Abordado por los medios después de la toma de protesta que tuvo lugar en la sede del tricolor, Gutiérrez Gutiérrez indicó que todo proceso electoral los partidos políticos establecen estrategias de carácter electoral como sucedió en Chiapas hace unos 20 años, cuando se aliaron todos los partidos haciendo que el PRI perdiera la gubernatura.

“En un proceso electoral cada partido político tiene que instrumentar sus estrategias. Ahora, lo decía también en mi mensaje, está en juego nada menos que la estabilidad política del país, están en juego los derechos políticos, los derechos sociales y las libertades públicas de la familia mexicana porque tenemos a un presidente autoritario”, expresó.

“Los partidos políticos en este momento tienen que empezar en lo fundamental, y lo fundamental es quitar espacios en el congreso federal a Morena. La lucha política de hoy es contra Morena, contra lo que ha hecho Morena en el poder, contra lo que ha hecho el Presidente de la República en el poder: una fábrica de pobres”.

“Ante esa primicia, ante esa prioridad, los partidos políticos no pueden estar pensando que como tenemos diferencias en nuestras plataformas ideológicas no nos podemos juntar, claro que podemos, en España se hizo”.

Cuando el Diario le pidió su parecer sobre la negativa del PAN de aliarse al tricolor en el estado, Gutiérrez Gutiérrez señaló que cada fuerza política tiene la libertad conforme a sus intereses y su fuerza política.

“Hay partidos políticos que a veces son superados internamente por una decisión que quieren tomar, pero no pueden hacerlo porque no todos están de acuerdo. El reto del PRI y de muchos partidos políticos es que las fuerzas internas de un partido político entiendan el momento histórico que estamos viviendo. No es cualquier momento, es un momento sumamente delicado para la nación”.— Iván Canul

Sobre el tema de las alianzas, Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI, señaló que hace unos días en el Consejo Político Estatal se autorizó ir construyendo, más que alianzas, candidaturas comunes.

“El período de alianza ya se venció. Lo que haríamos es ver en qué municipios y con qué partidos podemos ir en candidaturas comunes”, señaló.

Al preguntarle sobre Movimiento Ciudadano, al que en los últimos días se han sumado varios expriistas, Torres Rivas dijo: “No creo”.

Respecto a la salida desbandada de priistas, comentó que se ve claro que es una estrategia mediática.

“Hoy tenemos un priismo realmente activo, trabajando. Los que han tomado la decisión de irse les deseamos todo lo mejor, cuando estuvieron en el PRI tuvieron de todo: puestos en la administración pública, fueron presidentes municipales, diputados locales, federales… Realmente son decisiones personales, pero aquí nosotros estamos trabajando con este priismo vivo”.

Gutiérrez Gutiérrez también se refirió de las salidas como dolorosas. “Por mínima que sea, de una, de dos, de tres… cuando perdemos a uno o dos o tres militantes, cuadros que han tenido una trayectoria, le duele mucho al partido”.

“Lo que le decimos a las dirigencias, a nuestros cuadros: hay que redoblar los esfuerzos de afiliación, si se va uno hay que afiliar a 10, si se van dos hay que afiliar a 20, a buscar a jóvenes, a mujeres, campesinos, trabajadores, comerciantes”.

El político, quien asumió el cargo de delegado en sustitución de Nicolás Bellizia Aboaf, rindió protesta ante Jorge Salomón Azar, coordinador regional del Comité Directivo del PRI.

En su mensaje destacó que contribuirá a las tareas de conciliación, diálogo, concentración, acuerdos políticos, de confirmación interna y a transmitir e instrumentar los programas y las estrategias de la dirigencia nacional del partido. “Vengo a sumarme al anhelo del priismo de Yucatán de ganar los comicios del 2021”.

